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كُتّاب وآراء
رئيس وزراء الغابون يجري تعديلا حكوميا محدودا
أتم رئيس وزراء الجابون المعين حديثا جولين نكوج بيكال اليوم الأحد تشكيل الحكومة، حيث أبقى على وزراء الحقائب الوزارية الرئيسية في الحكومة التي تضم 38 وزيرا.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن رئيس الوزراء عين نوربرت توني اوندو مبا وزيرا للطاقة، بدلا من باتريك ايوجو ادزانج.
يأتي التعديل الوزاري المحدود في أعقاب محاول انقلاب تمت أثناء تلقى الرئيس علي بونغو العلاج خارج البلاد بعد إصابته بسكتة دماغية.
وكان أمين عام الرئاسة جون ايف تيل، أعلن في بث مباشر على التلفزيون الرسمي صباح أمس السبت، إن بونغو، الموجود خارج البلاد منذ أكتوبر الماضي، أصدر مرسوما رئاسيا بتعيين جولين نكوج بيكال رئيسا للوزراء.
وكانت مجموعة من ضباط الجيش سيطرت على الإذاعة الرسمية يوم الاثنين الماضي ، وأعلنت خططا لـ"إنقاذ ديمقراطية في خطر".
تم القبض على أفراد المجموعة وجرى استعادة النظام العام.
ويتلقى بونغو رعاية طبية في المغرب عقب إصابته بسكتة دماغية في أكتوبر.