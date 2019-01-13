الإمارات تمول مشاريع للطاقة المتجددة في 3 بلدان

هسبريس - و.م.ع

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية الاماراتي تخصيص 114 مليون درهم "31 مليون دولار " لتمويل ثلاثة مشاريع للطاقة المتجددة في كل من ليبيريا وطوغو وغويانا.

جاء ذلك على هامش الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في دورتها التاسعة بأبوظبي. وتندرج هذه المشاريع ضمن مبادرة الصندوق لدعم الطاقة المتجددة في الدول النامية التي أطلقها في عام 2013 بتعاون مع (إيرينا) حيث تعهد بتقديم 1.285 مليار درهم "350 مليون دولار " على مدار سبع دورات تمويلية.

وتهم هذه المشاريع الممولة ضمن الدورة السادسة للمبادرة اقامة أنظمة شمسية في غويانا بقيمة 29.3 مليون درهم (8 مليون دولار) بهدف إنتاج 5.2 ميغاواط لتغطية احتياجات نحو 34,700 شخص في المناطق النائية. وسيعمل المشروع على توفير امدادات من الكهرباء وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.

وفي ليبيريا ستمول المبادرة مشروع محطة للطاقة الكهرومائية بقيمة 29.3 مليون درهم (8 مليون دولار) والتي ستعمل على إنتاج 2.1 ميغاواط لتغطية احتياجات 30 ألف شخص من خلال توفير طاقة مستدامة من مصادر نظيفة .

أما في طوغو فستدعم المبادرة إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقيمة 55 مليون درهم (15 مليون دولار) ستعمل على إنتاج 30 ميغاواط تغطي احتياجات 700 آلف أسرة.

ومنذ انطلاق المبادرة، خصص الصندوق 900 مليون درهم "245 مليون دولار" لتمويل 24 مشروعا من مشاريع الطاقة المتجددة استفادت منها 23 دولة في مختلف قارات العالم.وتساهم المشاريع في توفير نحو 157 ميغاواط من الطاقة المتجددة لأكثر من مليون شخص .