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كُتّاب وآراء
قتلى في تحطم طائرة شحن إيرانية ضواحي طهران
لقى تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الاثنين، في تحطم طائرة شحن قرب مدينة كرج، غرب العاصمة طهران حسب منظمة الطوارئ الإيرانية، و رجح احتمال ارتفاع حصيلة القتلى إلى 15.
وأوضح المتحدث باسم المنظمة، مجتبي خالدي، ضمن تصريح لوكالة "إرنا" الرسمية أن فرق الانقاذ انتشلت حتى الآن جثث ثماني رجال وإمرأة كانوا ضمن طاقم الطائرة المنكوبة.
وكانت الطائرة، من نوع "بوينغ 707"، تقل 16 شخصا، نجا أحدهم وهو مهندس الطائرة ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.
وأجرت الطائرة هبوطا اضطراريا في مطار فتح، لكن الطيار لم يستطع السيطرة على الطائرة فوق المدرج، بحسب مصدر من منظمة الطيران المدني الايراني.
واشتعلت الطائرة بعد الاصطدام بسور المطار، المجاور لمنطقة سكنية، حيث لم يسجل في البداية ضحايا لأن المسكن المجاور كان فارغا.
وأوضح بيان للجيش الإيراني أن الطائرة كانت تحمل لحما قادما من مدينة بيشكيك، في قرغيزيا.