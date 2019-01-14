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الرئيسية | خارج الحدود | نوّاب يطالبون ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

نوّاب يطالبون ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

نوّاب يطالبون ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 14 يناير 2019 - 17:02

وقع أكثر من 100 نائب من دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن خطابا يطالب المواطنين البريطانيين بإعادة التفكير في قرارهم بالخروج من الاتحاد.

ويشار إلى أنه من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، ولكن البلاد تشهد انقساما بشأن اتفاق خروجها من الاتحاد، حيث من المقرر أن يصوت البرلمان غدا الثلاثاء على الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع بروكسل.

وأعرب النواب في مسودة الخطاب التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) عن قلقهم البالغ إزاء" كارثة الخروج التي سوف تكون مضرة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي".

وأضاف الخطاب" نحن مترددون في التدخل في سياستكم المحلية، ولكننا لا نستطيع تجاهل استطلاعات الرأي التي تظهر تزايد أعداد الناخبين الذين يريدون فرصة لإعادة النظر في قرار الخروج".

وطالب النواب المواطنين البريطانيين بإعادة النظر في القرار" من أجل مصلحة الجيل المقبل من الشباب" ، وأضافوا" نتعهد بالعمل معكم من أجل الإصلاح وتحسين الاتحاد الأوروبي في حال تم العدول عن قرار الخروج".

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