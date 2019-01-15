تنقيب "حزب الله" عن مناجم الذهب بفنزويلا يورط الرئيس مادورو

فؤاد عبد الرحيم من القاهرة*

يبدو أن الأزمة التي يواجهها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الداخل والخارج تتفاقم بشكل سريع، إذ وصلت إلى العالم العربي من خلال اتهامات من المعارضين له بالمساعدة على تمويل "أنشطة إرهابية" لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية.

وتؤكد تلك الاتهامات، التي أطلقها البرلماني الفنزويلي المعارض أميركو غراثيا، ونقلتها صحف عربية، امتلاك وإشراف حزب الله على منجمين للذهب في إطار مشروع ضخم للتنقيب عن عدد كبير من المعادن داخل حدود ولاية بوليفار بجنوب شرق فنزويلا.

ورغم أن المسألة لم تخرج حتى الآن عن كونها مجرد نقل لاتهامات أطلقها معارض لمادورو بإحدى الصحف التي تصدر بالولايات المتحدة، وهي "دياريو دي لاس أميركاس"، إلا أن توقيتها ونوعيتها يزج باسم الرئيس الفنزويلي في مشكلات تخص قضايا شرق أوسطية، بل وتشتعل بسببها نزاعات مسلحة على قاعدة طائفية.

يذكر أن دولا مثل السعودية والإمارات ومصر، وغيرها من البلدان الغنية والمؤثرة بالشرق الأوسط، تتهم حزب الله، بأعمال تصفها بالإرهابية، وبالتدخل في شؤون دول أخرى.

اتهامات البرلماني الفنزويلي نقلتها وسائل إعلام سعودية وإماراتية ولبنانية، مثل العربية وسكاي نيوز والمستقبل اللبنانية، التي ترجمت تصريحات غراثيا إلى اللغة العربية، مع صور وخرائط توضيحية لمكان المنجمين، وشرح تفصيلي لمشروع "أمو" أو Arco Minero del Orinoco أي "قوس التعدين".

وأشارت العربية، التي لم تفوت فرصة ربط المشروع المشار إليه بما أسمته "القوس الشيعي الشامل"، إيران والعراق وسوريا ولبنان، إلى أن مساحته تبلغ 112 ألف كلم مربع بولاية "بوليفار"، ومقسم إلى أربع مناطق تنقيب، وتقدر فيه احتياطات الذهب بسبعة آلاف طن.

وكان غراثيا، الذي ينتمي إلى حزب "لا كاوسا راديكال"، وصف السبت في تصريحات لـ"دياريو دي لاس أميركاس"، التي تصدر بمدينة ميامي، مشروع "أمو" بـ"الخرافة من قبل الحكومة (الفنزويلية) لترى كيف ترضي وتفسد بعض المفاوضين الروس والأتراك أو الصينيين بطريقة ما للحصول على المال"، على حد قوله، وتابع بأن ميليشيا "جيش التحرير الوطني" المسلحة المعارضة للحكومة الكولومبية "ليست وحدها التي تدخل في تجارة الذهب (من خلال المشروع)، وإنما وصلت أيضا (إلى هناك) جماعة حزب الله الذي يملك مناجمه الخاصة"، مؤكدا أن "حزب الله يستغل (المشروع) لعملياته الإرهابية، وخدمة النظام (الفنزويلي) من خلال جمع الأموال".

يشار إلى أن عددا من الشخصيات والمؤسسات المرتبطة بحزب الله تعاني من عقوبات أمريكية ودولية بسبب أنشطة متعلقة بدعم الإرهاب، كما أن علاقات مادورو مع الجماعة اللبنانية الشيعية تسببت أيضا لفنزويلا بعقوبات من قبل الولايات المتحدة.

وتأتي الاتهامات الجديدة، التي تؤثر على قضايا أخرى خاصة بالشرق الأوسط، وسط ازدياد لمشكلات مادورو الداخلية والخارجية، وتزامنا مع دعوات للمعارضة بإعلان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

يذكر أن غوايدو، الذي اعتقل السبت لمدة نصف ساعة، دعا إلى تحرك شعبي يوم 23 المقبل من أجل إسقاط حكومة مادورو، الذي تتهمه المعارضة بـ"اغتصاب السلطة".

يشار إلى أن حكومة مادورو، الذي تم تنصيبه منذ أيام رئيسا لمدة ست سنوات أخرى، أو حزب الله، لم يعلقا حتى الآن على اتهامات المعارض الفنزويلي التي مازالت تجد طريقها إلى وسائل الإعلام العربية.