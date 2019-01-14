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الرئيسية | خارج الحدود | منظمة سعودية تندد بـ"تحريض" دول أجنبية على تمرد فتيات المملكة

منظمة سعودية تندد بـ"تحريض" دول أجنبية على تمرد فتيات المملكة

منظمة سعودية تندد بـ"تحريض" دول أجنبية على تمرد فتيات المملكة
هسبريس - متابعة
الاثنين 14 يناير 2019 - 21:35

اتهمت منظمة سعودية عدة دول أجنبية بتحريض الفتيات على التمرد على عائلاتهن في أول تصريحات علنية من الرياض منذ أن منحت كندا شابة سعودية، تقول إنها تتعرض لسوء معاملة من عائلتها، حق اللجوء مطلع هذا الأسبوع.

ولم تذكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اسم رهف محمد القنون (18 عاما) التي اجتذبت اهتماما دوليا بعد أن تحصنت في غرفة فندق بمطار في بانكوك وطلبت المساعدة على "تويتر" لمقاومة تسليمها إلى عائلتها التي تنفي إساءة معاملتها.

وفي بيان في وقت متأخر أمس الأحد، قال رئيس الجمعية مفلح بن ربيعان القحطاني: "إن مثل هذه الأساليب التي تتبعها بعض الدول وبعض المنظمات الدولية دوافعها سياسية وليست إنسانية...وتعمد وعلى لسان بعض مسؤوليها إلى تحريض بعض الجانحات والمراهقات السعوديات على الخروج على قيم وتقاليد أسرهن...وتدفع بهن في نهاية المطاف إلى الضياع وربما إلى الارتماء في أحضان سماسرة الاتجار بالبشر".

وأصبح سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان في دائرة الضوء منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر الماضي. وتزايدت أيضا الانتقادات الدولية للضربات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والتي أوقعت خسائر كبيرة بين المدنيين، ومن بينهم أطفال.

وأضاف القحطاني في البيان: "استغربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تحريض بعض الدول لبعض الفتيات الجانحات السعوديات على التمرد على قيم أسرهن ودفعهن إلى الخروج من البلاد والسعي إلى استقبالهن تحت ذريعة منحهن حق اللجوء"؛ ولم يذكر كندا أو أستراليا التي تبحث أيضا منح رهف حق اللجوء أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي منحتها وضع لاجئ.

ووصلت رهف إلى تورونتو يوم السبت وهي ترتدي سترة تحمل كلمة كندا، وقبعة رياضية تحمل شعار مفوضية اللاجئين؛ وكانت في استقبالها في المطار وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، التي وصفتها بأنها "مواطنة كندية جديدة شجاعة للغاية".

وقال القحطاني: "هناك قوانين في المملكة تمنع الإيذاء وتعاقب فاعليه، بما في ذلك الصادر عن الوالدين وبقية أفراد الأسرة، ولو أن ما ذكر على لسان بعض هؤلاء الفتيات صحيح لأمكنهن التقدم بشكوى إلى الجهات المعنية بالحماية في المملكة". لكن جماعات حقوقية دولية تقول إن السعوديات يخشين أن يؤدي اللجوء إلى الشرطة إلى تعريض حياتهن للخطر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - MOHA الاثنين 14 يناير 2019 - 21:47
لا اعتقد انه هناك تحريض يجب القبول بحرية الشخص في ايكون مسلما او مسيحيا اواي دين او لا يعبد هذه امور شخصية طبقا لقناعة كل شخص
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58
2 - المغرب المغرب الاثنين 14 يناير 2019 - 21:48
بطبيعة الحال الدول الغربية ومنظمات عقوق الانسان تحاول افساد الشباب المسلم بشتى الطرق عوض ان يساعدو الفقراء ومن لم يجد اين يسكن وما ياكل تجدهم يفعلون العكس يساندون كل من انحرفت فطرته من الشواذ والملاحدة والهاربات ويحاولون اشاعة الفاحشة في البلاد الاسلامية
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-30
3 - سعاد الاثنين 14 يناير 2019 - 21:48
على المنظمات ان تعيد النظر في الضغط والتهميش الذي تعيشه المرأة وأن تناضل من أجل فسح المجال لتشارك في الحياة ومجالاتها بقيم إسلامية حتى لا تنتشر الظاهرة لتستغل من طرف من لهم نية القضاء على الدين الاسلامي
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25
4 - عادل المغربي الاثنين 14 يناير 2019 - 21:50
كندا و فرنسا و بريطانيا دول منافقة لا تهمها لا عرب و لا مسلمين بل هم كالثعالب ينتظرون الفرصة لكي يتباهو امام العالم و في الحقيقة هم يريدون الفرصة للإساءة و توسيخ سمعة العرب عامة و الاسلام خاصة

اين كُنتُم يا كنديين لما كان مسلموا بورما يحرقون ؟ اين كُنتُم لما اسرائيل تقتل أطفال ابرياء و تشرد عائلات و تدمر بيوتهم ؟ اين كُنتُم يا من تدافعون عن حقوق المرأة و الطفل ؟
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28
5 - moha الاثنين 14 يناير 2019 - 21:51
هدا ما تريده الدول المعادية للسلام هو تشتيت العاءلات المسلمة كما يخدت في الدول الأوربية التي تشجع الطلاق واغراء النساء بأموال طاءلة كي تربي الأبناء على الديانة المسيحية والله المستعان
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-11
6 - غيلان قدور الاثنين 14 يناير 2019 - 21:54
لا يعقل ان تستمر هذه الانظمة في هذا القرن !!أساليب العصور الوسطى انتهى زمانها والتشبث بها رغم كل التقدم والحرية وحقوق الانسان ودولة الحق والقانون الذي يعيشه العالم لا يترك اَي مجال التحجر والرجعية فالعجلة تدور اجلا ام عاجلا سياتي الانعتاق وتنهار النظرية الوهابية الهمجية التي يستفيد منها فقهاء البلاط والعملاء الذين يستفيدون من الوضعية التي تبقي الحجر على المواطن في صالح مجموعة الانتهازيين
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37
7 - adnane الاثنين 14 يناير 2019 - 21:56
هم بارعون في إلباس الباطل لباسا جميلا كأنه لب الحق
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6
8 - متنور الاثنين 14 يناير 2019 - 21:57
الانغلاق سبب كل المآسي والتحرر سبب الانعتاق نحو الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.
تشكر ألله على نعمة العقل التي حررت المرأة ولولاه لكانت المرأة تباع وتشترى في اسواق النخاسة مثل البهائم.
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20
9 - السراب الاثنين 14 يناير 2019 - 22:03
الضغط يولد الإنفجار، عائلة هذه الفتاة مغلوبة مقيدة بقوانين وعادات ولا تستطيع التساهل مع إبنتها ومنحها هامش من الحرية كاللباس والتواصل مع الإنسان الطبيعي، ليست كل من تحررت من السواد فهي عاهرة، وليست كل من لبست السواد طاهرة ، رجالهم يخرجون للسياحة الجنسية وقبلتهم المغرب ، كما تدين تدان.
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15
10 - حديدان الاثنين 14 يناير 2019 - 22:04
المسكينة، في اول فرصة سيخاشقجونها في احدى القنصليات، اذن يجب عليك يا بنيتي ان تبتعدي قدر المستطاع من البعثات الدبلوماسية السعودية اينما كانت.
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16
11 - انا مواطن الاثنين 14 يناير 2019 - 22:10
وهل تظمن لفتاة تشتكي على ضلم ابوها او اخوها او زوجها اوا حتى قريب ان تعود لبيتها نحن عرب ونعرف جيدا تفكير معظم الذكور في بلداننا فلا داعي لهذه المسرحيات انا لا اوفق على فعلة رهف ابدا ولكن علينا اعادت التفكير في طريقة معاملتها لبانتنا والسلام وان نلوم انفسنا فيما اقترفت ايدينا وليس غيرنا
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13
12 - مواطن مغربي الاثنين 14 يناير 2019 - 22:11
كل شخص له حرية في قراره هي تعلم أسباب مغادرة بلدها إحتمالات كثيرة قد تفرض عليها المغادرة ونحن لا يمكن لنا أن نتكهن بأشياء لا علمنا لنا بها.
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10
13 - مغربي/كندي الاثنين 14 يناير 2019 - 22:12
كيف لللدول الغربية تريد ان تفسد المجتمع العربي المسلم ؟؟؟ الدعارة موجودة في المغرب اكثر من كندا ؟ الرشوة و المحسوبية ، و اللاعدل موجودين في المغرب اكثر من كندا .
من هو الفاسد المغرب او كندا ؟
قولوا ان كندا تريد ان تنفد الشباب المسلم من ظلم حكامهم فقط
أنا كمغربي مسلم و افتخر احسست بانسانيتي ، و اخلاق و حلاوة الحياة فقط لما اتيت الى كندا اما المغرب فأحبه فقط لانه فيه خلقت و ترعرعت .
الله يحفظ كندا من كل شر . God bless Canada
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12
14 - ماسين الريفي الاثنين 14 يناير 2019 - 22:13
وماذا عن العاملات المغربيات اللواتي يعاملن معاملة العبيد في السعودية ويرغمن على ممارسة البغاء وكم من مغربية لقت حتفها او سجنت بغد ان يسحب منهن جواز سفرهن.
حالات كثيرة لم تاخذ حقها في الاعلام لا السعودي ولا العالمي.
السعودية تتخفى وراء الاسلام ولكن تقوم باشياء يحرمها الاسلام.
فقط الكفيل في السعودية يستعبد الناس ولا احد يحاسبه.
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15
15 - momo الاثنين 14 يناير 2019 - 22:19
.بالله عليك ألا تستحي أن تقول ذلك عن أي قيم تتكلم ؟ هل إضطهاد وتعنيف المرأة عندك من القيم ؟،أنتم شعب ذكوري في دينه وفكره ، هناك فيديوهات كثيرة توثق ضرب الرجل للمرأة في محلات عمومية ما الفرق بينكم وما يقوم به الأفغان من اضطهاد وضرب النساء وغيرها من المسائل أستحي من ذكرها لفضاعتها لا ترتكب ولوضد الحيوان ، مشكلتكم أن فكركم صحراوي وبدائي وختمها عليكم المذهب الوهابي وتريدون العيش في القرن 21 بكل قيمه وحقوقه المكتسبة . حتى قيادة السيارة حرمت على نسائكم أقول التحريم وكأن القرآن ذكر السيارة وحرم سياقتها أنتم شعب وجبت إعادة غسل دماغكم وبرمجتكم من جديد لتربحوا شيئا من الوقت كي تخرجوا من هذا النفق المظلم نفق التخلف والجهل .لترقوا للعلوم والتحضر. لأنكم تربطون كل ما هو جنسي بالمرأة وكما يقول فقهائكم ومشايخكم الجهلة دعات التخلف المرأة لا تصلح إلا للركوب كما تركب الذابة هذا مستوى فكرهم لا حول ولا قوة إلا بالله من هذا المذهب والفكر المبتدع.
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10
16 - Rachid الاثنين 14 يناير 2019 - 22:25
الابا۶ يتحملون المسؤولية کاملة .
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1
17 - Hassan الاثنين 14 يناير 2019 - 22:28
حتى قط. ماكيهرب من دار العرس. لو كانت بعض، ولا أقول كل، العائلات السعودية تعامل بناتها معاملة حسنة لما فرت هذه الفتاة.
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2
18 - amin sidi الاثنين 14 يناير 2019 - 22:34
سلام: منضمة سعودية تندد بتحريض عدة دول اجنابية لي فتيات المملكة على التمرد على عاءلاتهن .
دول اجنابية تندد بي التحروش عدة ناس من مملكتكم بتحريض فتياتها على الفسد والتمرض والهروب .من عاءلاتهن.
:السين بالسين والباديء اضلم :
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0
19 - مواطن الاثنين 14 يناير 2019 - 22:40
و ماذا عن المحتجزات من الاجنبيات عندكم تحت نظام العبودية الكفيل. كم من مغربي. تتعرض لاضطهاد و التعديب من طرف مايسمى الكفيل و لا يمكن اللجوء للقضاء إلا بموافقة بدونه. حررو الناس الكل حر في اختياراته.
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20 - كندي مغربي الاثنين 14 يناير 2019 - 22:43
هل السعودية اكتر ديمقراطية من كندا? او كل الدول العربية كاملة لا تعطي اي اعتبار للانسان. كندا دولة متقدمة و من جاء اليها يحظى بكامل الحقوق و الحريات وهي تدافع عن الاقليات ليس كالدول العربية المسلمة التي الديمقراطية فيها مجرد كلام فارغ.
عاشت كندا و الدول الديمقراطية المتقدمة
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