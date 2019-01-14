"إغلاق الحكومةّ" عبء يؤثر على حياة الأمريكيين

هسبريس - و. م. ع

كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الاثنين، أن إغلاق الحكومة بات يؤثر بشكل كبير على حياة الأمريكيين وعلى قدرة الدولة الفيدرالية على أداء وظائفها بصورة طبيعية.

فمن إغلاق مختبرات ناسا، إلى متاحف سميثسونيان، التي تشكل مفخرة العاصمة واشنطن، مرورا بتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة، فضلا عن تضرر نحو 800 ألف موظف فيدرالي لم يلتحقوا بمقرات عملهم، تورد اليومية، فإن "الآثار الأكثر إضرارا للإغلاق، الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، أخذت تتبدى بشكل قوي في جميع أنحاء البلاد، وتظهر مدى تأثير الحكومة الفيدرالية على المعيش اليومي للمواطنين الأمريكيين".

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن نحو 800 ألف موظف فيدرالي تضرروا من إغلاف الحكومة، الذي بدأ منذ 22 دجنبر الماضي، مضيفة أن العديد من هؤلاء وجدوا أنفسهم بين براثن البطالة غير قادرين على أداء قروضهم العقارية وفواتير بطاقاتهم الائتمانية. كما اضطر العديد من المطاعم والمحلات التجارية المتواجدة في محيط المباني الفيدرالية إلى إغلاق أبوابها بسبب نقص الزبائن.

وأوردت اليومية أن "الأمر نفسه ينطبق على مختبرات ناسا، ومتاحف سميثسونيان"، مشيرة إلى أن عمليات تفتيش المنتجات الاستهلاكية باتت نادرة أكثر فأكثر، على غرار خدمات النظافة في المتنزهات الوطنية القليلة التي لم تغلق أبوابها بعد، أو مراقبة الحدود والمطارات إلى حيث يتوجه موظفو الوكالة الفدرالية للنقل والأمن ليشتغلوا دون أن يتوصلوا برواتبهم.

وحذرت جمعية وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن تمديد الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الأمريكية قد يعرض الأمن القومي للخطر، وكذا من الطابع "غير المستدام" للوضعية المالية للصناديق الفيدرالية.

واعتبرت هذه المنظمة أن "الوضع أصبح غير قابل للاستمرار"، داعية إلى إعادة الأموال المخصصة من قبل وزارة العدل، التي تشرف على مكتب التحقيقات الفيدرالي، "لأن الأمر يتعلق بالأمن القومي الأمريكي".

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن القبائل الهندية تعاني بدورها من هذا الوضع، حيث لم تتوصل بعشرات الملايين من الدولارات من التمويل الفيدرالي المرصودة لضمان الخدمات الأساسية.