مسؤول فلسطيني: زيارة عباس إلى سوريا ممكنة

هسبريس - د.ب.أ

كشف عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد يقوم بزيارة إلى سوريا "في أي وقت".

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن الأحمد قوله، على هامش افتتاح هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية مكتبا لها في دمشق، إن "زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا واردة في أي وقت. أنا في دمشق بزيارة معلنة وليس سرا، هناك من سبقني قبل أيام في زيارات غير معلنة... الزيارة واردة وأعتقد أنها ستكون قريبة إن شاء الله".

واعتبر الأحمد أن "سوريا تتعافى وخياراتها لا تزال واضحة وبوصلتها لا تزال تتجه صوب فلسطين، و(هذا) سينعكس ليس فقط على القضية الفلسطينية، ونحن نواجه صفقة القرن، وإنما أيضاً على عموم المنطقة".

وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قام في دجنبر بزيارة إلى دمشق تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

زيارة البشير هي الأولى لزعيم عربي لسوريا منذ ثماني سنوات، كما أعادت الإمارات في نفس الشهر فتح سفارتها لدى سوريا.

ومنذ ذلك الحين، تواترت الكثير من التقارير عن قرب استعادة العلاقات العربية مع الحكومة السورية، إلا أنه لا توجد بعد خطوات على الأرض.

وتطرق الأحمد إلى المصالحة الفلسطينية، وقال إن حركة حماس لا تلتزم بتنفيذ ما وقعت عليه في مصر من اتفاقات وتفاهمات، مضيفا: "الآن نحن في مرحلة جمود ... إما تقوم حماس بإنهاء الانقسام وتسلم إدارة غزة لحكومة التوافق الوطني التي تشكلت بالتفاهم بيننا وبينهم، أو لتتحمل المسؤولية".