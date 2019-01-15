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قتيل و19 من المصابين في "حادث طعن" بالصين

قتيل و19 من المصابين في "حادث طعن" بالصين
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 12:45

لقى شخص واحد حتفه وأصيب 19 آخرون جراء قيام رجل بطعن عدة مشاة بسلاح أبيض في مدينة فوتشو الصينية، وفقا لما أفاد به تلفزيون "سي. جي. تي. إن" الحكومي.

ووقع الحادث في عاصمة مقاطعة فوجيان؛ وقفز المهاجم البالغ 48 عاما في النهر بعد الجريمة، ولا تزال الشرطة تبحث عنه.

جدير بالذكر أن أحد المصابين في حالة خطيرة، بينما تلقى الـ18 الآخرون الرعاية الطبية اللازمة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه به كانت لديه نزاعات مع زوجته السابقة قبل تنفيذ الهجوم.

جدير بالذكر أن هجوما مماثلا وقع في فبراير 2018، حيث قُتل شخص واحد وأصيب 12 آخرون بعد أن طعنهم رجل، عمره 35 عاما، بسكين في أحد مراكز التسوق الشهيرة بالعاصمة بكين.

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