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كُتّاب وآراء
قتيل وموقوفون في أحداث عنيفة وسط زيمبابوي
صرح وزير الأمن في زيمبابوي بأن شخصا لقي حتفه، كما جرى توقيف أكثر من 200 خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة هراري احتجاجا على زيادة أسعار الوقود وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وقال الوزير أوين نكوبي لوكالة الأنباء الألمانية:"من المؤسف فقدان شخص وإصابة آخرين خلال المناوشات"، وأضاف أنه جرى توقيف أكثر من مئتي شخص، معظمهم في هراري.
وكانت الشرطة أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، في بعض مناطق العاصمة، لتفريق متظاهرين خرجوا استجابة لدعوة نقابات عمالية لشن إضراب عام.
ودعا مؤتمر النقابات العمالية في زيمبابوي إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام عقب إعلان الرئيس إيمرسون منانجاجوا رفع أسعار الوقود بأكثر من الضعف، في ظل نقص الوقود.