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كُتّاب وآراء
الكرملين: أمريكا عاجزة أمام السياسة السيادية لروسيا
أكد الكرملين أن "الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن تغيير السياسة السيادية لروسيا رغم كافة قوتها الاقتصادية".
وقال المتحدث باسم باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في مقابلة نشرتها صحيفة "أرجومنتي أي فاكتي" الأسبوعية الروسية: "مع أنها أكبر قوة اقتصادية في العالم، لا تملك الولايات المتحدة أدوات قد تلزم روسيا بالتخلي عن سياستها السيادية".
وأضاف المتحدث نفسه أنه: "حتى ولا باستخدام ترسانة من كل أنواع القيود الممكنة تمكن الأمريكيون من تحقيق ذلك الهدف".
وشدد بيسكوف أن "العقوبات المفروضة على روسيا لم تغير شيئًا"، مضيفا أن "روسيا لا تملك أيضا الموارد اللازمة لإجبار الأمريكيين على التخلي عن سياساتهم".
ووصف المسؤول الروسي بأن ما يدور في الولايات المتحدة حول وجود اتفاق بتحفظ بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، ورفع العقوبات عن روسيا قريبا ،بأنه "ضرب من نظرية المؤامرة لا صلة له مع الواقع".
وذكر المتحدث أن "الولايات المتحدة في وضع جديد؛ المجتمع والحكومة منقسمان، ونتجت عن ذلك ظروف معقدة ينبغي لترامب أن يعمل فيها"، مبرزا أن "العقوبات ليست لعبة".