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الرئيسية | خارج الحدود | إيران تفشل في إطلاق قمر صناعي نحو الفضاء

إيران تفشل في إطلاق قمر صناعي نحو الفضاء

إيران تفشل في إطلاق قمر صناعي نحو الفضاء
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 15:40

فشلت إيران في وضع قمر صناعي في المدار بعد إطلاقه في عملية حذرت الولايات المتحدة طهران بشأنها، على ما أعلن وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي للتلفزيون الرسمي.

وقال جهرمي إن "الصاروخ الناقل للقمر الصناعي 'بيام' قطع بنجاح المرحلتين الأولى والثانية لكنه لم يتمكن من الوصول للمرحلة الثالثة، وبالتالي فإن 'بيام' لم يستقر في المدار".

وأوضح الوزير أن القمر الصناعي "بيام" (الرسالة) والصاروخ الناقل له اجتازا بنجاح المرحلتين الأوليين لكن القمر الصناعي لم يتمكن من بلوغ "السرعة الضرورية" حين انفصل عن الصاروخ في المرحلة الثالثة.

وكان من المفترض وضع القمر الصناعي في مدار حول الأرض على علو 600 كيلومتر، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي بداية الأسبوع الجاري.

وأعلن وزير الاتصالات، الأسبوع الفائت، أنه تم اختبار "بيام" وقمر صناعي آخر هو "دوستي" (صداقة) بنجاح وأن "أنباء جيدة" ستصدر قريبا.

وأوضح الوزير، بحسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم"، أن القمر الصناعي "دوستي" الذي سيوضع على مدار علوه 250 كيلومترا سيكون مكلفا المهمة ذاتها مثل "بيام"، مع التركيز على الزراعة.

وأعلن الرئيس الإيراني، سابقا، أنه تم بناء القمرين الصناعيين في جامعة أمير كبير للتكنولوجيا في طهران وأنهما سيوضعان في المدار "خلال الأيام المقبلة" لجمع معلومات حول البيئة في إيران.

وأكد وزير الاتصالات أن إيران لا تزال مصممة على إطلاق "دوستي"، لكنه لم يحدد تاريخ إطلاقه مكتفيا بالقول "سنبذل كل ما في وسعنا لوضعه في المدار".

وحذرت الولايات المتحدة إيران في الثالث من يناير من إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء، معتبرة أن مثل هذه الخطوة تعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن حول برنامج طهران النووي.

وصرح وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أن الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية الإيرانية تستخدم تكنولوجيا "مطابقة تقريباً" لتكنولوجيا الصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية، والتي يمكن أن تشتمل في النهاية على صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: "نحن ننصح النظام بإعادة النظر في عمليات الإطلاق الاستفزازية هذه وبوقف جميع النشاطات المرتبطة بالصواريخ البالستية لتجنب مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ابو اسحاق الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:09
أين علي والحسين الخارقين(حسب قولهم)
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2 - مغربي الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:26
رغم اختلافنا المذهبي معا إيران فهده رسالة لمن يدعي المسلمين بالتخلف بل القيود الغربية من جعلتنا متخلفين
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3 - Casaoui الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:36
أعتقد ان إيران لم يعد بإمكانها إخضاعنا أو الكذب علينا بعدما عودتنا جميعا ومنذ عقود طويلة بمثل هده الخطابات الفضفاضة والتصريحات النارية..
إيران جعجعة بلا طحين..
الدولة التي يعتمد اقتصادها على المحروقات و90٪ من صادراتها هي من البترول، بالإضافة ان نصف أفراد مجتمعها يعانون من الأمية والجهل.. لايمكن لها ذلك على الإطلاق..كيف يمكن لإيران أن ترسل القمر الصناعي إلى الفضاء، اللهم إذا كان بالطبع على أيدي روسيا أو الصين أو على الأقل كوريا الشمالية، مع العلم ان معظم الشعب الإيراني يعاني من الفقر المدقع..
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4 - عابر سبيل الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:41
الاعتماد على النفس لابد من محاولات متعدده وليسة فاشله فلتستمر بالتوفيق ايران كما من يقرا عن الصناعه فى هذه البلد فايران متطوره ولديها مركات ولكن العرب تقاطعها بدعوى العقوبات الامريكية
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5 - tomcat الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:49
إيران عندها خبرة طويلة في مجال إطلاق الأقمار و هي ضمن قائمة 11 دولة القادرة على إطلاقها و هذا كله رغم 40 سنة من العقوبات و الحصار العسكري لذا فلا شك أن المحرك سيتم تحسينه و إعادة الإطلاق بعد أشهر ان شاء الله
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6 - محمد قسو الثلاثاء 15 يناير 2019 - 16:50
مرة أخرى تتبت إيران انها شوكة في حلق الغرب ليس فقط بالكلام ولكن بالعمل ، رغم الحصار ورغم المقاطعة ورغم كل المكائد لازالت إيران صامدة وقوية ، وتتبت أنه بالعلم وبالإجتهاد فقط تتقدم الشعوب وتصمد الدول ، رغم إختلافنا مع إيران في العديد من القضايا لازم نقول كلمة حق تحية تقدير وإحترام للشعب الإيراني ، من إجتهد فأصاب فله أجران ومن أجتهد ولم يصب فله أجر واحد،
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