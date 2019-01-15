واشنطن: إيفانكا تحدد مرشحا لرئاسة البنك الدولي

هسبريس - رويترز

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن إيفانكا ترامب ستساعد في عملية اختيار إدارة ترامب مرشحا أمريكيا لمنصب رئيس البنك الدولي.

ونفى المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لأن المسالة غير معلنه، تقريرا لصحيفة "فايننشال تايمز" طرح اسم إيفانكا كمرشحة محتملة للمنصب؛ وكررته وسائل إعلامية أخرى عديدة في مطلع الاسبوع.

وقال المسؤول إن وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، وميك مولفيني كبير موظفي البيت الأبيض "طلبا من ايفانكا ترامب المساعدة في إدارة عملية اختيار مرشح لأنها عملت عن كثب مع قيادة البنك الدولي لمدة عامين. التقارير التي تفيد أنها مرشحة كاذبة".

وعملت إيفانكا ترامب مع البنك الدولي ورئيسه جيم يونج كيم، الذي سيترك منصبه، لمدة عامين لإطلاق صندوق لرائدات الأعمال بقيمة 1.6 مليار دولار بالتعاون مع 13 دولة مانحة أخرى لجمع أموال لرائدات الأعمال في دول نامية.

وللولايات المتحدة حصة تصويت مسيطرة في البنك الدولي وتختار عادة رئيس المؤسسة منذ بدء نشاط البنك في عام 1946.