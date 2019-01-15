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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تدرس مدّ "شبكة غاز" مع الإمارات وعُمان

السعودية تدرس مدّ "شبكة غاز" مع الإمارات وعُمان

السعودية تدرس مدّ "شبكة غاز" مع الإمارات وعُمان
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 12:01

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن بلاده تجري محادثات مع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لمد شبكة غاز إقليمية.

وقال الفالح، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في منتدى للطاقة في أبوظبي، إن "أرامكو (شركة النفط السعودية) تسعى لتطوير موارد الغاز في المملكة لتلبية الحاجات المحلية مع احتمال التصدير في المستقبل"، وذلك بعد "الاكتشاف الكبير للغاز في المملكة".

من جهة أخر، قال وزير الطاقة السعودي إن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاءها مستعدون لخفض إنتاج النفط سريعا في حال تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأكد أنه على الرغم من أنه لا يرى "ركودا اقتصاديا كبيرا"، فإن أسواق النفط يمكن أن تستوعبه بشكل جيد مع تعديل عرض النفط".

وأضاف الفالح أن "(أوبك) وشركاءها تجتمع بانتظام وتراقب الاسواق واذا احتجنا الى خفض الإنتاج بأكثر من 1.2 مليون برميل يوميا فسنجتمع بالتأكيد ونفعل ذلك." واتجهت أسعار النفط للصعود منذ اتفاق ( أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا في 7 دجنبر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل اعتبارا منذ مطلع العام الجاري على مدار 6 أشهر.

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