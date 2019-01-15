ماكرون: أزمة "السترات الصفراء" فرصة للإصلاحات

هسبريس - إفي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون اليوم أن أزمة احتجاجات حركة "السترات الصفراء" ستكون فرصة "للتفاعل أكثر وبعمق" مع تطبيق الإصلاحات في البلاد.

وأكد ماكرون، الذي من المقرر أن يُطلق اليوم نقاشا موسعا يسعى عبره لتحويل بعض مطالب "السترات الصفراء" إلى قوانين، إلى أن هذه الظاهرة التي بدأت منذ أكثر من شهرين وزادت حدتها خلال الأسابيع الأخيرة "ليست نوعا جديدا من الحركات الاجتماعية التي يجب انتظار إنهاكها".

وأضاف الرئيس "بل على النقيض هي فرصة تتيح إيجاد ردود فعل أكثر قوة وعمقا".

وأشار أثناء وجوده في زيارة مفاجئة إلى بلدة جاسني على بعد 80 كلم من شمال غرب باريس إلى أن النقاش يجب أن "يحول الممارسة الديمقراطية"، وتعهد بالتفاوض على التدابير التي تتبناها رغم امتلاكه لشرعية الصناديق.

وقال ماكرون "لا يجب التخلي عن مطالبة الناس بآرائهم. لا أعتقد أن هذا يمثل إهدارا للوقت"