اعتقال 17 شخصا في تفكيك خلية إرهابية ببرشلونة

هسبريس - إفي

ألقت قوات الشرطة في إقليم كتالونيا، شمال شرقي إسبانيا، اليوم القبض في مدينة برشلونة على 17 شخصا ينتمون إلى خلية كانت تتألف بؤرتها من خمسة أشخاص كانوا يرغبون في ارتكاب هجوم دون مقدرتهم على تنفيذه في أي وقت مضى.

وكان يجرى التحقيق مع الأشخاص الخمسة بتهمة الإرهاب منذ ماي 2017 ولهم صحيفة سوابق بجرائم سرقة ونصب عديدة، شأنهم شأن المعتقلين الآخرين، وفقا لما ذكرته مصادر من العملية.

وأضافت المصادر أن تحليل المواد الإلكترونية التي تمت مصادرتها في العملية اليوم سيساهم في معرفة إلى أي مدى كانت رغبة المعتقلين في ارتكاب هجوم.

وترى الشرطة الكتالونية أن الأمر يتعلق بجماعتين مرتبطتين فيما بينهما يجرى التحقيق معهما حاليا في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والاعتداء على التراث والصحة العامة وغيرها من الجرائم.

وصرح المسئول عن الشئون الداخلية بالحكومة الإقليمية في كتالونيا ميكل بوش بأن المعتقلين الخمسة الذين كانوا يشكلون بؤرة الخلية على درجة كبيرة من التشدد "واقتناع وعزم" على تنفيذ هجمات.

وأعلن المسئولون الأمنيون أن المعتقلين الخمسة من أصل جزائري، مع أنه يأتي ضمن المعتقلين أشخاص قادمين من ليبيا والعراق والمغرب ومصر.

وخلال العملية التي ما زالت مفتوحة جرى تفتيش خمسة مساكن في برشلونة وآخر في بلدة إجوالادا المجاورة حيث تمت مصادرة المواد الإلكترونية التي سيجرى تحليلها بحثا عن مزيد من التفاصيل حول تورط المعتقلين.