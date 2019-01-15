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الرئيسية | خارج الحدود | البرلمان يرفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

البرلمان يرفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

البرلمان يرفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 21:00

رفض البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء بهامش كبير الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، مما يثير اضطرابا سياسيا قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق أو حتى عدم الخروج.

وصوت 432 نائبا ضد الاتفاق مقابل 202 ، وذلك في أسوأ هزيمة برلمانية تمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث.

واتحد نواب من المؤيدين للانسحاب والرافضين له لإسقاط الاتفاق.

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