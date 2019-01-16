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الرئيسية | خارج الحدود | مناورات أمريكية وبريطانية في بحر الصين الجنوبي

مناورات أمريكية وبريطانية في بحر الصين الجنوبي

مناورات أمريكية وبريطانية في بحر الصين الجنوبي
هسبريس - رويترز
الأربعاء 16 يناير 2019 - 15:59

أعلنت القوات البحرية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا أن البلدين أجريا أول تدريبات مشتركة بينهما في بحر الصين الجنوبي منذ أن أقامت الصين قواعد على جزر هناك، فيما تسعى واشنطن لدعم حلفائها لمواصلة الضغط على بكين.

وقالت البحرية الأمريكية، في بيان صحفي، إن المدمرة مكامبل، المزودة بصواريخ موجهة ومقرها اليابان، والفرقاطة "إتش.إم.إس ارجيل" التابعة للبحرية الملكية، وتقوم حاليا بجولة في آسيا، أجريتا تدريبات على الاتصالات وتدريبات أخرى "للتعامل مع الأولويات الأمنية المشتركة".

وقال متحدث باسم البحرية الأمريكية: "ليس هناك سابقة في التاريخ القريب لعمليات مشتركة خاصة في بحر الصين الجنوبي". وأضاف أن تلك المنطقة لم تشهد مثل تلك التدريبات المشتركة منذ عام 2010 على الأقل.

تأتي التدريبات بعد أن أبحرت سفينة حربية بريطانية أخرى في غشت الماضي قرب سلسلة جزر باراسيل؛ التي تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي.

وكانت تلك المرة الأولى التي تتحدى فيها بريطانيا بشكل مباشر السيطرة المتنامية للصين في الممر المائي، وبعد أن قالت الولايات المتحدة إنها تود أن ترى مزيدا من المشاركة الدولية في الأمر، واتهمت بكين لندن بأنها تشارك في "استفزازات".

ومرت المدمرة مكامبل هذا الشهر على مسافة تقل عن 12 ميلا بحريا من سلسلة الجزر ذاتها؛ في عملية للتأكيد على حرية الملاحة، وقالت عنها البحرية الأمريكية إنها تهدف إلى "تحدي المطالبات البحرية المبالغ فيها".

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1 - زكرياء المغربي الأربعاء 16 يناير 2019 - 16:32
المناورات العسكرية الأمريكية البريطانية استفزاز مباشر للصين وكوريا الشمالية
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