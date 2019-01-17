24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4216:2418:4720:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. القضاء بمراكش يعزل رئيس جماعة "أولاد حسون" (5.00)

  2. "قناطرُ فرنسية" قديمة بِأحُولي تكشفُ "غش البنية التحتية المغربية" (5.00)

  3. الجزائر توصي جنوب إفريقيا بدعم "الجبهة" قبل دخول مجلس الأمن (5.00)

  4. رفض البرلمان "اتفاق بريكست" يُغرق مستقبل بريطانيا في المجهول (5.00)

  5. التمطير الصناعي يخفف من حدّة التلوث في بانكوك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مبيعات السيارات تبصم على تراجع مفاجئ في أوروبا

مبيعات السيارات تبصم على تراجع مفاجئ في أوروبا

مبيعات السيارات تبصم على تراجع مفاجئ في أوروبا
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 17 يناير 2019 - 01:30

أظهرت بيانات اقتصادية تراجع مبيعات السيارات في أوروبا خلال العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ 2013، بسبب التراجع الكبير للمبيعات في السوق البريطانية على خلفية المخاوف من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي فقد تراجع عدد السيارات الجديدة التي تم تسجيلها في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بنسبة 04ر0% سنويا إلى 6ر15 مليون سيارة، وذلك في أعقاب تراجع المبيعات خلال الشهور الأربعة الأخيرة من العام الماضي بشكل مطرد بعد بدء تطبيق المعايير الأوروبية الجديدة لعوادم السيارات اعتبارا من أول شتنبر.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن تراجع مبيعات السيارات في السوق الأوروبية خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي دفع العديد من الشركات المنتجة مثل "دايملر" و"بي.إم.دبليو" الألمانيتين إلى خفض توقعات أرباحها للعام الماضي.

كما لا تتوقع الشركات تحسنا كبيرا في أوضاعها خلال العام الحالي، بينما تأثرت النظرة المستقبلية لقطاع السيارات في أوروبا بالمخاوف التي تحيط بطبيعة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ النمو الاقتصادي في ألمانيا وهي أكبر سوق في الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في حين تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة طفيفة خلال العام الماضي وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، في حين استقرت المبيعات بالكاد في الولايات المتحدة وهي ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.