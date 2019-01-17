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كُتّاب وآراء
مبيعات السيارات تبصم على تراجع مفاجئ في أوروبا
أظهرت بيانات اقتصادية تراجع مبيعات السيارات في أوروبا خلال العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ 2013، بسبب التراجع الكبير للمبيعات في السوق البريطانية على خلفية المخاوف من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي فقد تراجع عدد السيارات الجديدة التي تم تسجيلها في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بنسبة 04ر0% سنويا إلى 6ر15 مليون سيارة، وذلك في أعقاب تراجع المبيعات خلال الشهور الأربعة الأخيرة من العام الماضي بشكل مطرد بعد بدء تطبيق المعايير الأوروبية الجديدة لعوادم السيارات اعتبارا من أول شتنبر.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن تراجع مبيعات السيارات في السوق الأوروبية خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي دفع العديد من الشركات المنتجة مثل "دايملر" و"بي.إم.دبليو" الألمانيتين إلى خفض توقعات أرباحها للعام الماضي.
كما لا تتوقع الشركات تحسنا كبيرا في أوضاعها خلال العام الحالي، بينما تأثرت النظرة المستقبلية لقطاع السيارات في أوروبا بالمخاوف التي تحيط بطبيعة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ النمو الاقتصادي في ألمانيا وهي أكبر سوق في الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك في حين تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة طفيفة خلال العام الماضي وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، في حين استقرت المبيعات بالكاد في الولايات المتحدة وهي ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم.