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الرئيسية | خارج الحدود | زيمبابوي تقبض على قس بسبب احتجاج المحروقات

زيمبابوي تقبض على قس بسبب احتجاج المحروقات

زيمبابوي تقبض على قس بسبب احتجاج المحروقات
هسبريس - د .ب .أ
الأربعاء 16 يناير 2019 - 12:40

ألقت السلطات في زيمبابوي القبض على القس والناشط إيفان ماواريرى، وذلك بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد احتجاجا على رفع أسعار المحروقات وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقالت بياتريس متيتوا، محامية ماواريرى، لوكالة الأنباء الألمانية :"يزعمون أنه حرض على العنف من خلال تويتر وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي".

تجدر الإشارة إلى أن ماواريرى معروف في زيمبابوي وعلى الصعيد الدولي بحملة "ذيس فلاج" (هذا العلم)، التي كانت سعت إلى إصلاحات ديمقراطية خلال حكم الرئيس السابق روبرت موغابي. وتمت تبرئته من اتهامات بالتخريب في عام 2017 .

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