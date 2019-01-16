جيليبراند تعلن منافسة ترامب في الرئاسيات الأمريكية

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية كيرستن جيليبراندعن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية الامريكية لعام 2020، وذلك خلال مقابلة على برنامج تلفزيوني، حيث قالت إنها ستحارب من أجل حقوق الاطفال.

وقالت جيليبراند (52 عاما)، من نيويورك، في برنامج ستيفن كولبيرت: "سأترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة، لأنني كإمراة شابة سأحارب من أجل أبناء الآخرين، مثلما حاربت من اجل أبنائي".

وأضافت جيليبراند، المنتقدة بشدة للرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب، أنها ستشكل لجنة استكشافية لجمع الأموال، والسفر في جميع أنحاء البلاد، مع حملتها الانتخابية التي ستبدأ بعد أيام مع رحلتها إلى أيوا.

وصوتت السيناتور ضد جميع الترشيحات الهامة لترامب، وتحدثت عن الحاجة إلى استعادة "القيادة الأخلاقية" للبلاد.

وتلقت، جيليبراند، المحامية السابقة، انتقادات من سياسيين آخرين، يقولون إنها لا تملك أيدولوجية واضحة، بعد انتقالها من كونها مُشرعة محافظة تصوت لصالح الأسلحة ولها صلات مهمة مع شركات في وول ستريت، إلى تقدمية تحارب من أجل حظر امتلاك الأسلحة.

وليست هذه المرة الاولي، التي تُعلن فيها إمرأة، عن ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2020، حيث أعلنت السيناتور إليزابيث وارن عن ترشحها أيضا قبل أسبوعين.

ومن المتوقع أيضا أن يترشح أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، في هذه الانتخابات، مثل كوري كورير من نيوجيرسي، وكامالا هاريس من كاليفورنيا، بالإضافة إلى بيرني ساندرز، المنافس الرئيسي لهيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية السابقة، ونائب الرئيس الأمريكي السابق جون بايدن وعضو مجلس النواب السابق الشهير بيتو اورورك من تكساس.