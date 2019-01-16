السعودية تستقبل 114 ألف "خادمة" في 9 شهور

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة العمل السعودية إنهاء إجراءات استقبال وإرسال 114900 عاملة منزلية قادمة للمملكة خلال التسعة أشهر الماضية.

وقال مدير وحدة استقبال العاملات المنزليات التابعة لوزارة العمل أحمد السند، في تصريحات صحافية، إن أبرز مهام الوحدة هي استقبال العاملة عند وصولها للمطار بالتنسيق مع الجوازات والجمارك وإيوائها لحين الانتهاء من التواصل مع كفيلها وإبلاغه بوصولها، ليتم بعد ذلك تسليمها للكفيل عند حضوره وفق الإجراءات النظامية.

وأشار السند إلى أن عدد العاملات اللاتي أكملن سفرهن إلى مختلف مناطق المملكة بعد وصولهن لمطار الملك خالد الدولي بالرياض كمحطة وصول أولى هو 14500 ألف عاملة، فيما بلغ عدد العاملات المحالات إلى مراكز الإيواء بسبب تأخر كفلائهن عن الحضور لاستلامهن ثلاثة آلاف عاملة، بينما تم تسليم 127300 عاملة لكفلائهن في الرياض.

وأعلنت وزارة العمل السعودية أنها ستتوسع في فتح المجال لاستقدام العمالة المنزلية من خلال عقد اتفاقيات استقدام مع ثلاث دول جديدة. بينما كانت اخر احصائية للهيئة العامة للإحصاء في عام 2017، أعلنت أن 78 بالمئة من الأسر السعودية ليس لديها عاملة منزلية، في حين أن 22 بالمئة من الأسر في المملكة لديها عاملة منزلية واحدة على الأقل.