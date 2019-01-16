البرلمان الأوروبي يستعد لـ"بريكست" بدون اتفاق

هسبريس - إفي

أكد رئيس فريق التفاوض الأوروبي لشؤون انسحاب بريطانيا، ميشيل بارنييه، أن الاتحاد الاوروبي سيُعجل من استعداداته لـ"عدم وجود اتفاق بريكست"، في انتظار الخطوة التالية للمملكة المتحدة، بعد أن رفض برلمانها اتفاق الخروج.

وقال بارنييه في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي حول نتيجة التصويت: "قرارنا هو تجنب هذا السيناريو، لكننا نتحمل المسؤولية في أن نكون واضحين"، مضيفا أنه "من أجل هذا قمنا بتكثيف جهودنا حتى نكون مستعدين لهذا الاحتمال".

وشدد المفاوض على أن الاتفاق الذي تم إبرامه في نونبر، بين بروكسل والحكومة البريطانية، هو "أفضل حل وسط" ممكن، وانه بعد التصويت "الواضح" ضده، فالأمر متروك الآن لرئيسة الوزراء في لندن، لتحديد الخطوات المقبلة.

ورفض مجلس العموم البريطاني، بأغلبية ساحقة، اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل، حيث صوت 432 عضوا ضد المصادقة عليه، فيما أيده 202 آخرون، على الرغم من الضمانات التي قدمها الاتحاد الأوروبي بشأن الحدود مع إيرلندا، لتسهيل موافقة البرلمان البريطاني.

وأكد بارنييه على أن "الأولوية المطلقة" للاتحاد الأوروبي في الأسابيع القادمة ستكون تحقيق خروج منظم للمملكة المتحدة، مشددا على أن مخاطر "عدم وجود اتفاق بريكست" لم تكن مرتفعة لهذا الحد وذلك قبل عشرة أسابيع من الموعد المحدد لخروج بريطانيا يوم 29 مارس.

وتابع بأن العمل التحضيري من أجل هذا السيناريو، الذي شاركت فيه اللجنة والدول الاعضاء والبرلمان الأوروبي، قد تسارع في الاشهر الأخيرة الماضية. وأضاف بأن ذلك سيتم "بالتعاون مع جميع الشركاء الذين يمكن استدعائهم في فترة زمنية قصيرة لاتخاذ اجراءات عاجلة في ظل هذا السيناريو".

بدوره، قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، إنه يجب على الاتحاد الاوروبي، أن يتعامل مع مسألة "عدم وجود اتفاق بريكست"، بهدف حماية حقوق المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة، وكذلك البريطانيين الذين يعيشون في باقي دول الاتحاد، الذين سيكونون "أول الضحايا للخروج غير المنظم".

ومع ذلك، أشار المسؤول الأوروبي نفسه إلى أنه من الضروري معرفة كيف ينوي البرلمان البريطاني المضي قدما لإيجاد حل "في أقرب وقت ممكن".