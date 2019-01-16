التحالف: مقتل جنود أمريكيين في انفجار بسوريا

هسبريس - رويترز

أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في تغريدة أن جنودا أمريكيين قتلوا في انفجار في شمال سوريا اليوم الأربعاء.

وقال التحالف "قُتل جنود أمريكيون في انفجار أثناء دورية لهم في سوريا اليوم. ما زلنا نجمع المعلومات وسننشر تفاصيل إضافية لاحقا".