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الرئيسية | خارج الحدود | التحالف: مقتل جنود أمريكيين في انفجار بسوريا

التحالف: مقتل جنود أمريكيين في انفجار بسوريا

التحالف: مقتل جنود أمريكيين في انفجار بسوريا
هسبريس - رويترز
الأربعاء 16 يناير 2019 - 18:30

أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في تغريدة أن جنودا أمريكيين قتلوا في انفجار في شمال سوريا اليوم الأربعاء.

وقال التحالف "قُتل جنود أمريكيون في انفجار أثناء دورية لهم في سوريا اليوم. ما زلنا نجمع المعلومات وسننشر تفاصيل إضافية لاحقا".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - اغلاب الأربعاء 16 يناير 2019 - 18:43
ماذا كانوا يفعلون هناك من قرطة حنا جايين لتما
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