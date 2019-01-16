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الرئيسية | خارج الحدود | ماي تفلت من حجب الثقة بالبرلمان البريطاني

ماي تفلت من حجب الثقة بالبرلمان البريطاني

ماي تفلت من حجب الثقة بالبرلمان البريطاني
هسبريس - إفي
الأربعاء 16 يناير 2019 - 21:05

تخطت رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة تيريزا ماي، مساء اليوم، اقتراعا بحجب الثقة ضد حكومتها طرح في البرلمان من جانب زعيم المعارضة العمالي جيريمي كوربين.

وحصلت ماي على ثقة أغلبية مجلس العموم بتأييد 325 صوتا مقابل 306 آخرين، بعد يوم من رفض نفس الغرفة لاتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق "البريكست".

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