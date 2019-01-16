ماي تفلت من حجب الثقة بالبرلمان البريطاني

هسبريس - إفي

تخطت رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة تيريزا ماي، مساء اليوم، اقتراعا بحجب الثقة ضد حكومتها طرح في البرلمان من جانب زعيم المعارضة العمالي جيريمي كوربين.

وحصلت ماي على ثقة أغلبية مجلس العموم بتأييد 325 صوتا مقابل 306 آخرين، بعد يوم من رفض نفس الغرفة لاتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق "البريكست".