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الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا تسجل رقما قياسيا جديدا باستقبال السياح

إسبانيا تسجل رقما قياسيا جديدا باستقبال السياح

إسبانيا تسجل رقما قياسيا جديدا باستقبال السياح
هسبريس - إفي
الأربعاء 16 يناير 2019 - 22:52

سجلت إسبانيا رقما قياسيا جديدا في عام 2018 باستقبال 82.6 مليون سائح بزيادة تقدر بـ0.9% مقارنة بالتقديرات المسجلة في 2017.

وبلغت نفقات السائحين خلال العام الماضي 89 مليارا و678 مليون يورو بزيادة 3.1% عن أرقام 2017.

ومن جانبها، قالت وزيرة السياحة الإسبانية، رييس ماروتو، إن التقديرات الرسمية تعتبر "إيجابية للغاية" لأنها تنطوي على "زيادة كبيرة" في الإنفاق السياحي، ما يسمح لإسبانيا بأن تظل واحدة من أفضل الوجهات السياحية الرئيسية في العالم.

يشار إلى أن التعداد السكاني لإسبانيا يبلغ 46.6 مليون نسمة، ما يعاني أنها استقبلت عدد سائحين يمثل ضعف تعدادها خلال العام الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - احمد الأربعاء 16 يناير 2019 - 23:06
ياسلام.عدد السياح ضعف عدد السكان.ونحن مازلنا نصارع من اجل 10مليون حتى يوم القيامة.
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13
2 - يوسف المكناسي الأربعاء 16 يناير 2019 - 23:08
اسبانيا دولة متقدمة جدا ودولة رائعة وتستحق زيارة هدا العدد الهائل من السياح زيادة على شعبها الرائع جدا والانساني.عكس بلدان مجاورة متخلفة كالمغرب والجزائر .دول غير صالحة لا للسياحة ولا للعيش
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21
3 - زكرياء المغربي الأربعاء 16 يناير 2019 - 23:11
لا نهتم بشؤون الداخلية لإسبانيا لا تهم لا سياحة ولا غيرها ندعو العاهل الإسباني الملك فيليب السادس أن يترك سبتة ومليلية مدن مغربية وستبقى مغربية وسنسترجعهم بالقوة أو غير ذلك
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-21
4 - إلياس اجوييد الأربعاء 16 يناير 2019 - 23:18
دولة كاسبانيا تعطي أولوية للقطاع السياحي لذلك تستقطب هذه الاعداد من الزوار
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7
5 - احمد الأربعاء 16 يناير 2019 - 23:18
هنيئا لهم
يستاهلو
بلد جميل و شعب مضياف و طبيعة رائعة و مآثر تاريخية إضافة إلى الأمن و الرخاء.
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19
6 - Maher الأربعاء 16 يناير 2019 - 23:22
انضرو يا إخوتي المغاربة بالرغم المسافة القريبة بين اسبانيا و المغرب فلا مجال للمقارنة في جميع الميادين و ها هو الميدان السياحي يشهد بذالك. الفرق هو هذا ما بين العقل الأوروبي و العقل العربي. و الله العظيم إذا حكم المخزن إسبانيا لتحولت اسبانيا إلى دولة متخلفة في مدة شهر مملوءة بالعبودية و باك صحبي و الديكتاتورية. Viva espagnia.
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20
7 - Momo الأربعاء 16 يناير 2019 - 23:33
هذا كله بفضل جودة الخدمات و الفنادق باثمان جد مناسبة و شبكة طرقية و مواصلات كثيفة بالاضافة الى حسن الاستقبال.اما المغرب فالفنادق من اغلى الفنادق في العالم و مستوى خدماتها رديء جدا بالاضافة الى ضعف شبكة الطرق و المواصلات و كثرة النصابة و التسول و الحنزازة.
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19
8 - لكبير فيني الشوا الخميس 17 يناير 2019 - 00:00
الشيء المحير ان اسبانيا تبعد على المغرب ببضع مترات جغرافيا ولكن المغرب يبعد عن اسبانيا لسنوات ضوءية حضاريا.
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