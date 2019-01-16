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كُتّاب وآراء
إسبانيا تسجل رقما قياسيا جديدا باستقبال السياح
سجلت إسبانيا رقما قياسيا جديدا في عام 2018 باستقبال 82.6 مليون سائح بزيادة تقدر بـ0.9% مقارنة بالتقديرات المسجلة في 2017.
وبلغت نفقات السائحين خلال العام الماضي 89 مليارا و678 مليون يورو بزيادة 3.1% عن أرقام 2017.
ومن جانبها، قالت وزيرة السياحة الإسبانية، رييس ماروتو، إن التقديرات الرسمية تعتبر "إيجابية للغاية" لأنها تنطوي على "زيادة كبيرة" في الإنفاق السياحي، ما يسمح لإسبانيا بأن تظل واحدة من أفضل الوجهات السياحية الرئيسية في العالم.
يشار إلى أن التعداد السكاني لإسبانيا يبلغ 46.6 مليون نسمة، ما يعاني أنها استقبلت عدد سائحين يمثل ضعف تعدادها خلال العام الماضي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
يستاهلو
بلد جميل و شعب مضياف و طبيعة رائعة و مآثر تاريخية إضافة إلى الأمن و الرخاء.