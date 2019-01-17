اتهام شاب بالتخطيط لمهاجمة مقر "البيت الأبيض"

هسبريس ـ مُتابعة

اعتقلت المباحث الفيدرالية الأمريكية شابا، في ولاية جورجيا، بتهمة التخطيط لهجوم ضد مواقع مختلفة بالعاصمة، من بينها البيت الأبيض ونصب واشنطن التذكاري، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأشار عميل من "إف بي أي"، في إفادة خطية حصلت وسائل إعلام محلية على نسخ منها، إلى أن المدعو هاشر جلال تاهيب، البالغ من العمر 21 عاما، اعتقل بعد أن قام باستبدال سيارته مقابل أسلحة مختلفة بهدف شن هجوم على واشنطن.

وبحسب نفس الإفادة فإن تاهيب متهم بـ"محاولة تدمير أو الإضرار بمبنى من ممتلكات الحكومة الأمريكية؛ باستخدام أسلحة نارية ومتفجرات".

وفي مارس 2018 حذرت شرطة كامينغ، في جورجيا، المباحث الفيدرالية بعدما تلقت بلاغا من مجهول يفيد بأن تاهيب تشدد إسلاميا، وحاول تغيير اسمه، وأنه كان يخطط لارتكاب هجمات في العاصمة الأمريكية.