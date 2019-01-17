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كُتّاب وآراء
الصين تطالب أمريكا بعدم تسييس "تحقيق هواوي"
طالبت بكين واشنطن بعدم تسييس "مسألة تجارية"؛ بعدما فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا حول احتمال سرقة هواوي الصينية لأسرار تجارية من شركاء أمريكيين، بحسب وسائل الأعلام الأمريكية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا توشينينج، في مؤتمر صحفي في بكين: "تسييس مسألة تجارية واستخدام آليات وطنية للإضرار بالشركات الصينية لا يتبع قواعد اللعب ويتعارض مع القوانين".
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن وزارة العدل الأمريكية تسعى لتقديم اتهامات ضد العملاق التكنولوجي الصيني بسبب هذا الاتهام.
وتؤكد الصحيفة، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن إحدى التكنولوجيات المتضررة بهذه السرقة هي التي استخدمتها شركة اتصالات "تي موبيل" لاختبار هواتفها الذكية.
وأشارت المتحدثة في هذا الصدد إلى النزاع بين هواوي وتي موبيل تم حله من خلال السبل القانونية. وقالت: "نحن قلقون من هذا التحقيق ولدينا شك بشأن الأسباب الحقيقية الموجودة خلفه".
كما ذكرت المتحدثة أن الشركات الصينية في الخارج "تتحكم بها قواعد السوق والقانون الدولي والقوانين المحلية". وأردفت" "نأمل أن تستطيع الولايات المتحدة خلق إطار عادل حتى تتمكن الشركات الصينية من العمل في هذه الدولة".
جدير بالذكر أن هذا التحقيق يأتي في إطار الأزمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تفاقمت بعدما اعتقلت كندا الشهر الماضي المديرة المالية لهواوي، منج وانزهو، بناء على طلب واشنطن، التي تتهمها بالتحايل لانتهاك العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.