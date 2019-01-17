24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4216:2418:4720:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. عودة بنكيران (5.00)

  2. "الذكاء الاقتصادي" يجمع فاعلين وخبراء أفارقة في ورشة عمل بالرباط (5.00)

  3. الأمن يفكك عصابة متخصصة في تزوير الدبلومات (5.00)

  4. الحركات الإسلامية والإساءة إلى الدين (5.00)

  5. وجبات المطاعم الشعبية .. "سموم قاتلة" وثقافة استهلاكية غائبة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | نتنياهو يزور تشاد لإحياء العلاقات الدبلوماسية

نتنياهو يزور تشاد لإحياء العلاقات الدبلوماسية

نتنياهو يزور تشاد لإحياء العلاقات الدبلوماسية
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 17 يناير 2019 - 15:50

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلع الأسبوع المقبل إلى جمهورية تشاد، في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للدولة ذات الأغلبية المسلمة. ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي فإن الزيارة ستستمر عدة ساعات.

وكان الرئيس التشادي، إدريس ديبي، زار إسرائيل في نونبر الماضي، وتم الإعلان وقتها عن أن نتنياهو سيزور تشاد قريبا ليعلن من هناك رسميا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وبحث الجانبان خلال زيارة ديبي لإسرائيل التهديدات المشتركة للبلدين ومكافحة الإرهاب وتوسيع التعاون الثنائي في مجالات الزراعة ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود والتكنولوجيا والطاقة الشمسية والمياه والصحة.

وكان نتنياهو وصف الزيارة بأنها "تاريخية: وتمثل "إنجازا دبلوماسيا إضافيا لإسرائيل".

وقطعت تشاد العلاقات مع إسرائيل في عام 1972. وكان ديبي هو أول زعيم للبلد يزور إسرائيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - البيضاوي الخميس 17 يناير 2019 - 15:59
نتانياهو اصبح يزور حتى البلدان العربية والاسلامية،، ومابالكم بالدول الافريقية او الدول الاخرى..
ويكفي ان لاسراءيل اليوم سفارات في كبريات الدول العربية والاسلامية مثل دولة تركيا وجمهورية مصر وغيرها ،،
وفي المستقبل القريب ستشاهدون دول عربية واسلامية تضاف اليهم تبعث بسفراءها لاسراءيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - وديع الخميس 17 يناير 2019 - 16:11
الهدف من الزيارة هو تأمين إسرائيل الحصول على اليوارانيوم الذي تعتبر تشاد من أكبر منتجيه في العالم.
الأمر لا علاقة له بالإسلام و اليهودية و كل هذا الكلام الفارغ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - amaghrabi الخميس 17 يناير 2019 - 16:13
بسم الله الرحمان الرحيم.بدأت الدول العربية والإسلامية تتساقط امام رياح الدولة الإسرائيلية القوية تساقط أوراق الخريف.اليوم لا نسمع حسا او صوتا لمصر التي قادت الشعوب العربية ودولها الى معاداة إسرائيل.جميع الدول العربية اليوم يسقط لعابها نحو الاعتراف بإسرائيل وربط العلاقات السلمية والتعاونية في جميع المجالات.الشعب الفلسطيني كان ضحية التدخلات السياسية من طرف الدول العربية واوقعوها في مستنقع سياسي خطير حتى اصبح الفلاسطينيون يتصارعون ويتقاتلون فيما بينهم.واليوم رمهم بشكل واضح في فم الدولة الإسرائيلية ,وتركوهم يقاسون ويعانون ويتخبطون ولا يعرفون اين يتجهون.الحل الوحيد والجيد ك في اعتقادي هو دولة واحدة تجمع الشعب اليهودي والشعب الفلسطيني تحت سقف واحد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - زكرياء المغربي الخميس 17 يناير 2019 - 16:13
العرب لم يقدموا العون والمساعدة لتشاد فقرر رئيسها إدريس ديبي التوجه والتطبيع مع إسرائيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - KIM الخميس 17 يناير 2019 - 16:22
هاذا هو سر أسقاط وقتل القذافي الذي كان يضغط دائما
على التشاد لكي لا تطبع مع اسرائيل ،قطر مع ساركو و
BHL خدمو اسرائيل ومازالو يخدمونها .......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.