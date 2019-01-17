نتنياهو يزور تشاد لإحياء العلاقات الدبلوماسية

هسبريس ـ مُتابعة

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلع الأسبوع المقبل إلى جمهورية تشاد، في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للدولة ذات الأغلبية المسلمة. ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي فإن الزيارة ستستمر عدة ساعات.

وكان الرئيس التشادي، إدريس ديبي، زار إسرائيل في نونبر الماضي، وتم الإعلان وقتها عن أن نتنياهو سيزور تشاد قريبا ليعلن من هناك رسميا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وبحث الجانبان خلال زيارة ديبي لإسرائيل التهديدات المشتركة للبلدين ومكافحة الإرهاب وتوسيع التعاون الثنائي في مجالات الزراعة ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود والتكنولوجيا والطاقة الشمسية والمياه والصحة.

وكان نتنياهو وصف الزيارة بأنها "تاريخية: وتمثل "إنجازا دبلوماسيا إضافيا لإسرائيل".

وقطعت تشاد العلاقات مع إسرائيل في عام 1972. وكان ديبي هو أول زعيم للبلد يزور إسرائيل.