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كُتّاب وآراء
نتنياهو يزور تشاد لإحياء العلاقات الدبلوماسية
يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلع الأسبوع المقبل إلى جمهورية تشاد، في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للدولة ذات الأغلبية المسلمة. ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي فإن الزيارة ستستمر عدة ساعات.
وكان الرئيس التشادي، إدريس ديبي، زار إسرائيل في نونبر الماضي، وتم الإعلان وقتها عن أن نتنياهو سيزور تشاد قريبا ليعلن من هناك رسميا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
وبحث الجانبان خلال زيارة ديبي لإسرائيل التهديدات المشتركة للبلدين ومكافحة الإرهاب وتوسيع التعاون الثنائي في مجالات الزراعة ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود والتكنولوجيا والطاقة الشمسية والمياه والصحة.
وكان نتنياهو وصف الزيارة بأنها "تاريخية: وتمثل "إنجازا دبلوماسيا إضافيا لإسرائيل".
وقطعت تشاد العلاقات مع إسرائيل في عام 1972. وكان ديبي هو أول زعيم للبلد يزور إسرائيل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ويكفي ان لاسراءيل اليوم سفارات في كبريات الدول العربية والاسلامية مثل دولة تركيا وجمهورية مصر وغيرها ،،
وفي المستقبل القريب ستشاهدون دول عربية واسلامية تضاف اليهم تبعث بسفراءها لاسراءيل
الأمر لا علاقة له بالإسلام و اليهودية و كل هذا الكلام الفارغ
على التشاد لكي لا تطبع مع اسرائيل ،قطر مع ساركو و
BHL خدمو اسرائيل ومازالو يخدمونها .......