خبير يكتشف "اختراقا هائلا" للبيانات في الانترنت

هسبريس - د.ب.أ

اكتشف تروي هانت، الباحث في أمن الشبكات، اليوم الخميس، مجموعة ضخمة من البيانات المخترقة، والتي تضم أكثر من 770 مليون عنوان بريد إلكتروني، بالإضافة إلى الملايين من كلمات المرور، في عملية خرق هائل للبيانات على الانترنت.

وكشف هانت ،الذي يدير الموقع الالكتروني " هل تم اختراقي" (أتش أي بي بي )المعني باكتشاف اختراق البيانات ، عن اكتشافه لعدد 772 مليون و904 ألف و991 من عناوين البريد الإلكتروني، بالاضافة إلى 21 مليون و222 ألف و975 كلمة مرور، تم وضعها في الخدمة السحابية "ميجا" السحابية، والتي تداولها مخترقو الشبكات على الإنترنت.

وأطلق هانت على البيانات" مجموعة هاشتاج 1 "(كوليكشن 1# )على موقعه على الانترنت، حيث أوضح بالتفصيل كيف تم إبلاغه بشأن البيانات التي تم اختراقها من خلال اتصال، قام بتوجيهه إلى "منتدى شعبي لعمليات الاختراق"، حيث يتم تبادل البيانات.

وقال باحث شبكات الإنترنت أيضا، إن بياناته الشخصية كانت من بين المعلومات التي تم اختراقها ، وحث الأشخاص على التحقق مما إذا كانوا قد تعرضوا للاختراق أيضا، عن طريق موقع " أتش أي بي بي " وعبر موقعه الإلكتروني الآخر "كلمات السر المخترقة" (بي بي) حيث يمكن للأشخاص التحقق مما إذا كان قد تم اختراق كلمات المرور الخاصة بهم .