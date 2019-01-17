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الرئيسية | خارج الحدود | ماي تنفتح على إعادة المفاوضات بشأن "بريكسيت"

ماي تنفتح على إعادة المفاوضات بشأن "بريكسيت"

ماي تنفتح على إعادة المفاوضات بشأن "بريكسيت"
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 17 يناير 2019 - 17:35

قالت الحكومة البريطانية، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، "منفتحة على فكرة" إعادة المفاوضات بشأن الاتفاق على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس المقبل.

وقالت الحكومة إن ماي لم تثر مع الاتحاد الأوروبي إمكانية تمديد فترة التفاوض، التي استغرقت عامين بشأن الخروج من الاتحاد الاوروبي إلى ما بعد شهر مارس.

ومن جانبهم، استبعد زعماء الاتحاد الأوروبي إجراء أي تغييرات في اللحظة الأخيرة على اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقد تركوا الباب مفتوحا أمام إمكانية تقديم إيضاحات في وثائق منفصلة، أو تأكيدات إضافية في بيان حول العلاقات المستقبلية، التي تصاحب اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي .

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