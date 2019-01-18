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كُتّاب وآراء
ثلث عاملات الأمم المتحدة تعرضن للتحرش الجنسي
أظهرت دراسة نشرت الخميس أن واحدة من بين كل ثلاث نساء عاملات في الأمم المتحدة تعرضن في شبابهن للمضايقة الجنسية أثناء العمل.
وبحسب الدراسة التي أجريت في نوفمبر الماضي والتي شملت العاملين بالأمم المتحدة، و أعدها باحثون بشركة "دلوات" للخدمات الاستشارية بتكليف من الأمم المتحدة، فإن نحو واحد أو واحدة من بين كل خمس عاملين شملتهم الدراسة أكد أنه شعر خلال العامين الماضيين بالإساءة جراء سماع قصص أو نكات جنسية.
وتحدث 10% ممن شملتهم الدراسة عن تعرضهن للتحسس غير اللائق، وكان أكثر من نصف هذه التجارب في مكان العمل، في حين وقعت تجارب سيئة أخرى في فعاليات ذات علاقة بالعمل في الأمم المتحدة.
ووقع نحو ثلثي حالات الإساءة الجنسية من رجال، ربعها من رؤساء العمل.
شارك في الدراسة 30364 موظفا بالأمم المتحدة، ولكن هذا العدد يمثل فقط 17% ممن طلب منهم الرد على أسئلة ضمن الدراسة.
يشار إلى أن عدد العاملين بالأمم المتحدة على مستوى العالم يبلغ نحو 44000 موظف، بينهم عاملون في منظمات فرعية ووكالات تعمل في خدمة المنظمة الأممية.
ورأى الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، أن "الانخفاض النسبي" في عدد المشاركين في الدراسة يشير إلى أن الأمم المتحدة لا تزال لا تحظى بالثقة لدى موظفيها وتعطيهم "انطباعا بالتقاعس، وعدم القيام بمسؤوليتها تجاه موظفيها".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع عام 2018 اتخاذ إجراءات لمساعدة موظفيها وذلك بعد أن تعالت أصوات الموظفين الذين يشتكون من التعرض للإساءة، ومن بين هذه الإجراءات إنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى.