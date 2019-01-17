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الرئيسية | خارج الحدود | رفع الأذان بصوت مغنية يخلق الجدل في الجزائر

رفع الأذان بصوت مغنية يخلق الجدل في الجزائر

رفع الأذان بصوت مغنية يخلق الجدل في الجزائر
هسبريس - متابعة
الخميس 17 يناير 2019 - 19:30

خلقت الفنانة فلة الجزائرية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع "فيديو" ترفع الأذان، وحاملة للقرآن الكريم.

"الفيديو"، الذي نشرته فلة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، قالت فيه إنها سترفع الآذان بطريقة جزائرية، لكنه أثار موجة من الانتقادات وهجوما لاذعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانة الجزائرية، بسبب عدم ملاءمة طلاء أظافر يدها مع رفع الأذان وحمل القرآن الكريم، فضلا عن تشديد الكثيرين على عدم جواز رفع الأذان للمرأة.

وردت الجزائرية فلة على كم الانتقادات التي تعرضت لها بالقول: "أجهل لمَ يرفض البعض تشجيع الناس على التوبة وذكر الله"، داعية بالهداية لمنتقدي رفعها الأذان رغم عدم قيامها بأي أمر خاطئ، ومشيرة إلى أن "معظم الحسابات التي هاجمتها مزيفة".

وفي ردها على الهجوم الذي شن عليها بسبب طلاء الأظافر، قالت فلة: "هذا النوع من الطلاء مثبت ولا أستطيع إزالته، ولدي فرشاة خاصة أقوم باستخدامها لتنظيف أظافري قبل الوضوء، ولن يحاسبني أحد على ذلك سوى الله".

وتسبب قيام الفنانة الجزائرية فلة برفع الأذان مؤخراً في حالة من الجدل الواسع ما بين رأي عام شرعي رافض لما قامت به، وبعض المتعاطفين مع الفنانة من جمهورها؛ فيما دعت أصوات أخرى الفنانة فلة وغيرها من المطربات إلى اعتزال العمل الفني والتقرب إلى الله.

واعتبرت بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما قامت به المطربة يمثل فتنة للرجال وخروجاً على صحيح الدين حتى ولو كانت تقصد بذلك التقرب إلى الله والحصول على الثواب".

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