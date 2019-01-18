بوتفليقة يحدد 18 أبريل موعدا لانتخابات الرئاسة

هسبريس - متابعة

حدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 18 أبريل المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية، وذلك في بيان رئاسي نشرته اليوم الجمعة وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأنهى هذا القرار جدلا وترقبا عاشتهما البلاد خلال الأسابيع الأخيرة حول إمكانية تأجيل انتخابات الرئاسة من أجل "بحث التوافق" بين السلطة والمعارضة حول المرحلة القادمة.

وتنتهي ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 1999، في 28 أبريل المقبل. ويدعوه معسكره منذ أشهر إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكن بوتفليقة (81 عاما) لم يكشف بعد أي قرار في هذا الشأن.