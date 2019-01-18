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الرئيسية | خارج الحدود | بوتفليقة يحدد 18 أبريل موعدا لانتخابات الرئاسة

بوتفليقة يحدد 18 أبريل موعدا لانتخابات الرئاسة

بوتفليقة يحدد 18 أبريل موعدا لانتخابات الرئاسة
هسبريس - متابعة
الجمعة 18 يناير 2019 - 11:06

حدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 18 أبريل المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية، وذلك في بيان رئاسي نشرته اليوم الجمعة وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأنهى هذا القرار جدلا وترقبا عاشتهما البلاد خلال الأسابيع الأخيرة حول إمكانية تأجيل انتخابات الرئاسة من أجل "بحث التوافق" بين السلطة والمعارضة حول المرحلة القادمة.

وتنتهي ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 1999، في 28 أبريل المقبل. ويدعوه معسكره منذ أشهر إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكن بوتفليقة (81 عاما) لم يكشف بعد أي قرار في هذا الشأن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مغربي الجمعة 18 يناير 2019 - 11:31
هههههههههه كترة الهم تضحك..؟......
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2
2 - ولد حميدو الجمعة 18 يناير 2019 - 11:37
خليو بوتفليقة يخدم اما إبراهيم غالي فاخد رخصة مرضية بسبب الضربات الرباعية 444 صوت
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3
3 - ابونذير الجمعة 18 يناير 2019 - 11:42
في الجزائر هناك امل في التغيير وفي رأس الهرم عكس بعض الدول رأس الهرم هو ارث على الشعوب وهذا مايعتبر نقص في حق الشعوب
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-1
4 - ستيتو حمو الجمعة 18 يناير 2019 - 11:43
مسرحية عبثيةاخرى !!الانتخابات في جميع الدول العربية لا تعتبر انتخابات حسب المعايير الدولية فهي مجرد مسرحيات تخرجها السلطة الحاكمة ويتواطء معها كراكيز ما يسمى زعماء الاحزاب وبعض ارانب السباق بموافقة الحاكم ويتم قمع كل معارض او مخالف لتصور السلطة او العصابات الحاكمة بصفة ابدية . وعليه فان الدول الغربية المنافقة تطبق ديمقراطية المصالح وتتجاهل كل التجاوزات وقمع الحريات وتزوير الإرادة الشعبية .
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3
5 - Monir الجمعة 18 يناير 2019 - 11:48
يدعوه معسكره للترشح ، بمعنى اننا نحكم فعليا و نسرق و ننهب لكن المسؤول عن أخطائنا و قراراتنا هو رجل مريض لا حول له ولا قوة ، حتى وان كانت هناك محاسبة فبوتفليقة هو الذي سيؤدي الثمن
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0
6 - زكرياء المغربي الجمعة 18 يناير 2019 - 11:56
إذا فاز عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية فأكيد أنها مزورة مئة بالمئة نتمنى أن لا يصوت الشعب الجزائري على عبدالعزيز بوتفليقة لأنه هو سبب المشاكل التي تعاني منها دول شمال إفريقيا خاصة ليبيا تونس موريتانيا وهو الداعم الأول والأخير لمليشيات البوليساريو الإرهابية
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0
7 - ولد حميدو الجمعة 18 يناير 2019 - 12:01
اعرف نادلا سبق له أن دهب لتونس عبر الجزائر عندما كانت الحدود مفتوحة و بما ان اسمه العائلي بومدين فكل مرة كان رجال الدرك الجزائري يستفسرونه عن اسم بومدين عندما قطع المسافة في الطاكسيات و صرح الي بانه رغم كثرة الحواجز في الطرقات فقد عاملوه جيدا فقد حيرهم فقط في اسمه رغم أن بومدين كان قد توفى ربما ظنوا بأنه من عائلته و اخد الجنسية المغربية
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-2
8 - مغربي جنوبي الجمعة 18 يناير 2019 - 12:04
أفواه كثيرة تأكل الثوم بفم الرئيس بوتفليقة العاجز شافاه الله من مرضه لكن السؤال سيظل مطروحا : هل بوتفليقة على علم بمايجري حوله فعلا ؟ وإذا كان الجواب بنعم فلماذا لم يخاطب شعبه ولو بكلمة واحدة منذ ما يقارب 7 سنوات ؟
فعلا أفواه كثيرة تأكل الثوم بفم بوتفليقة ولله في خلقه شؤون
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