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الرئيسية | خارج الحدود | قتيل ثالث في احتجاجات "الخميس" بالخرطوم

قتيل ثالث في احتجاجات "الخميس" بالخرطوم

قتيل ثالث في احتجاجات "الخميس" بالخرطوم
هسبريس - متابعة
الجمعة 18 يناير 2019 - 07:16

أعلنت مصادر طبية سودانية، الجمعة، ارتفاع عدد قتلى احتجاجات الخرطوم، الخميس، إلى 3 أشخاص، وإصابتين جديدتين بين المتظاهرين، فيما دعا تجمع المهنيين "لجمعة الشهداء".

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط النظام، عمت عدة مدن بينها العاصمة، وأسفرت عن سقوط 24 قتيلا، وفق آخر الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.

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