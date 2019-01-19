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الرئيسية | خارج الحدود | جونسون يطالب باستخدام "بريكست" لتوحيد بريطانيا

جونسون يطالب باستخدام "بريكست" لتوحيد بريطانيا

جونسون يطالب باستخدام "بريكست" لتوحيد بريطانيا
هسبريس - إفي
السبت 19 يناير 2019 - 02:13

طالب وزير الخارجية البريطاني السابق، الجمعة، الحكومة باستخدام "بريكست" لتوحيد بريطانيا، والتركيز في الأمور التي دفعت الناخبين لدعم انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي.

وأشار جونسون في خطاب بمنطقة روستر بشمال غربي انجلترا إلى أن بريكست خطوة ديمقراطية ولكنه كان بسبب أيضا الفجوة في الأجور بين مديري الشركات والعمال.

وقال النائب المحافظ "نعم كانت بسبب الديمقراطية، ولكن هذا الصوت دفعه شعور بأنه يتم فصل مواطني هؤلاء البلد".

وأضاف "كلنا نعرف أن الاجور (المرتفعة) في مجال الإدارات والتوسع الكبير بالفجوة في آخر 25 عاما بين مكافات المديرين التنفيذيين (للشركات التي تعمل بمؤشر البورصة) في FTSE100 ومكافآت العمال في هذه الشركات".

وجاء كلمة جونسون في الوقت الذي تجتمع فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بنواب عدة أحزاب لايجاد توافق حول معايير الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبعدما رفض مجلس العموم الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع الاتحاد الأوروبي، تبحث ماي خيارا آخر سيجري التصويت عليه في 29 يناير.

وتشهد بريطانيا أزمة سياسية، بعد عامين ونصف من اختيار البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو 2016

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