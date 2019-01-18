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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس جزر القمر: مقتل خاشقجي شأن سعودي

رئيس جزر القمر: مقتل خاشقجي شأن سعودي

رئيس جزر القمر: مقتل خاشقجي شأن سعودي
هسبريس - رويترز
الجمعة 18 يناير 2019 - 19:12

أثار رئيس جزر القمر غزالي عثماني حالة من الغضب بعد أن قال إن قتل الصحافي السعودي جمال خاشجقي في قنصلية بلاده باسطنبول شأن سعودي داخلي لا يستدعي موجة الغضب الدولي التي أعقبته.

وتساءل عثماني في كلمة ألقاها أمس الخميس في حفل تدشين مشروع لبناء طريق تموله السعودية "ما المشكلة في اغتيال سعودي في سفارة سعودية؟" في إشارة إلى خاشقجي.

وأضاف "أطلب منكم أن تنقلوا ذلك للعاهل (السعودي) الملك سلمان وأن تبلغوه بألا يقلق. كل يوم يموت المئات والمئات في جميع أنحاء العالم ولا أحد يندد بذلك".

وكان السفير السعودي حمد بن محمد الهاجري، حاضرا في الحفل ولم يعقب على تصريحات عثماني، لكن فرع الاتحاد الدولي للصحافة الفرانكفونية في جزر القمر قال إنه شعر بالاستياء من التصريحات.

وأضاف الاتحاد في بيان "يطلب صحفيو جزر القمر رسميا من رئيس الدولة سحب هذه التصريحات التي لم تصدم الصحافيين فحسب بل والرأي العام كذلك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الجمعة 18 يناير 2019 - 19:20
السعودية تقدم مساعدات كبيرة لجزر القمر فأكيد رئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي سيقف إلى جانب السعودية
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4
2 - المغرب المغرب الجمعة 18 يناير 2019 - 19:26
هذا هو الصواب المواطن سعودي والذي قتله ايضا سعوديين والمكان الذي قتل فيه ارض سعودية وهي (السفارة السعودية في تركيا) لذلك لا حق لاحد في حشر انه من اجل تصفية الحسابات مع دولة الاسلام السعودية حفضها الله من كيد الكائدين وسائر بلاد المسلمين
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-7
3 - wood الجمعة 18 يناير 2019 - 19:29
حسب منطق رئيس جزر القمر إذا قتل كل شخص شخصا آخر يجب عدم مؤاخدته على جريمته و لا محاكمته لأن هناك المئات من الناس يقتلون عبر أنحاء العالم ، بل ربما يجب إعتبار القتل مسألة عادية و سلوك طبيعي لا يستدعي الوقوف عنده ، فالتصريح القمري بدون شك تلقى صاحبه أموال طائلة ، فالنظام السعودي رائد في الفساد و الإفساد و يوظف عائدات النفط في كل ما هو شرير ، فهذه الدولة كانت رأس حربة ضد الربيع العربي و مولت كل الثورات المضادة و مولت الإرهاب في سوريا لإعطاء الشرعية للحرب التي يخوضها بشار ضد شعبه ،و يمول نظام البشير في السودان ليبقى في السلطة و تنفق المليارات على الإعلام الغربي لشراء الذمم !!!
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1
4 - naima الجمعة 18 يناير 2019 - 19:33
Tuer ce journaliste c'est tuer la liberté d'expression, et aussi tous les journalistes arabes sont visés, venant d'un pays musulmans comme l'Arabie saoudite est encore pire , c'est carrément l'hypocrisie totale
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-1
5 - غرائب الزمان الجمعة 18 يناير 2019 - 19:36
هههه..خشقاجي مات من زمان وماتت معه قصته...ناس زرعات البذور في القمر او نتوما باقين ترويو نفس القصة نفس الحكاية الملل ثم الملل من هكذا اخبار
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