الاحتلال الإسرائيلي يواجه "جمعة طريق الانتصار" بـ"الحديد والنار"

هسبريس - متابعة

أعلنت مصادر فلسطينية إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق اليوم الجمعة، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وبدأت مواجهات بين مئات الفلسطينيين وجيش الاحتلال على أطراف شرق قطاع غزة ضمن الجمعة رقم 43 لاحتجاجات مسيرات العودة.

وأعلن مسعفون عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، إحداها طالت صحافيا أصيب بالرصاص الحي أثناء قمع الجيش الاحتلال الإسرائيلي متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار "الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات". وهذه الجمعة رقم 43 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، والتي قتل فيها 151 فلسطينيا وأصيب أكثر من 26 ألفا آخرين بجروح وحالات اختناق حسب إحصائيات فلسطينية.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "إصرار جماهير الشعب الفلسطيني على المشاركة في مسيرات العودة للجمعة 43 يؤكد أنه يخوض مسارًا نضاليا متواصلا، وفعلًا كفاحيا مستمرًا حتى تحقيق أهدافه".

وأكد المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، في بيان، أن "المقاومة التي تشكل مسيرات العودة أحد أشكالها هي المسار الوحيد القادر على إفشال كل المؤامرات على الحق الفلسطيني".

واعتبر قاسم أن "هذه الجمعة تحمل رسالة بأن مواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها القضية تتطلب توحيد جهد الكل الوطني الفلسطيني".