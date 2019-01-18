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الرئيسية | خارج الحدود | فوز انتخابي مضمون ينتظر بوتفليقة في الرئاسيات الجزائرية المقبلة

فوز انتخابي مضمون ينتظر بوتفليقة في الرئاسيات الجزائرية المقبلة

فوز انتخابي مضمون ينتظر بوتفليقة في الرئاسيات الجزائرية المقبلة
هسبريس – أ.ف.ب
الجمعة 18 يناير 2019 - 19:00

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر ستجرى في 18 أبريل المقبل، وسط استمرار التساؤلات حول ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، في وقت لم يعلن أي مرشح جدي نيته خوض السباق حتى الآن.

وتنتهي الولاية الحالية لبوتفليقة في 28 أبريل. ومع اقتراب انتهاء المهل القانونية للدعوة إلى الاقتراع، تكاثرت في الأسابيع الأخيرة التكهنات في الجزائر بشأن تنظيم هذه الانتخابات.

وكان بعض قادة الأحزاب وقسم من الصحافيين أشاروا إلى فرضية تأجيل الاقتراع وتمديد ولاية بوتفليقة، غير أن مراقبين اعتبروا الأمر غير جدي.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية الجمعة: "أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 أبريل 2019".

وستتجه الأنظار حتى الرابع من مارس إلى المجلس الدستوري الذي سيتلقى طلبات الترشيح. وأمام المرشحين 45 يوما لتقديم ملفاتهم.

والملف الأكثر ترقبا سيكون ملف بوتفليقة (81 عاما) الذي لم يعلن حتى الآن نواياه رغم دعوات عدة له منذ أشهر من شخصيات من فريقه إلى الترشح لولاية خامسة.

ويتنقل بوتفليقة على كرسي متحرك ولا يظهر إلا نادرا ولم يعد يدلي بتصريحات رسمية.

ويمكن أن يستمر التشويق إلى آخر لحظة كما حدث في 2014، حين لم يقدم بوتفليقة ترشحه إلا في آخر أيام المهلة القانونية.

- معارضة محدودة -

ويرى عدد من المراقبين ردا على سؤال لوكالة فرانس برس أن ترشح بوتفليقة مرجح جدا.

وذكرت الصحيفة الإلكترونية "تو سور لالجيري" (كل شيء عن الجزائر) منتصف يناير أنه "يصعب تصور كيفية الترويج لمرشح آخر قبل أسابيع من انطلاق الحملة الانتخابية".

وفي حال ترشحه، ففوزه مضمون، إذ يعتبر الكثير من الجزائريين أن بوتفليقة هو صانع المصالحة الوطنية بعد الحرب الأهلية (1992-2002) التي أوقعت نحو 200 ألف قتيل؛ وكان أعيد انتخابه بفارق كبير في 2014 مع 81.5 بالمائة من الأصوات منذ الجولة الأولى.

كما يحسب لبوتفليقة الذي انتخب دائما منذ 2004 منذ الجولة الأولى، ومع نسبة تفوق 80 بالمائة من الأصوات، إنعاشه الاقتصاد بعد الحرب الأهلية، مستفيدا حينها خصوصا من الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، أهم مورد لعائدات البلاد.

وباستثناء معارضة لا يكاد يسمع صوتها، فإن ترشح بوتفليقة المحتمل يواجه القليل من الاعتراضات، في حين ارتفعت أصوات كثيرة معارضة لترشحه لولاية رابعة في 2014 بعد عام من إصابته بجلطة دماغية، خصوصا داخل محيطه السياسي والعسكري القوي.

وفي نهاية أكتوبر 2018، أعلن جما ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والمعروف بقربه من بوتفليقة، أن الأخير سيكون المرشح الوحيد للحزب في 2019.. وبدا هذا الإعلان متهورا؛ واضطر لاحقا إلى الإقرار بأنه سأل الرئيس في الأمر لكن لم يحصل على إجابة منه، واضطر بعد 15 يوما إلى الاستقالة من منصبه "لأسباب صحية".

وينتقد الكثير من المحللين الشلل السياسي الناجم عن الشكوك بشأن ترشح بوتفليقة.

وحذر مركز الأزمات الدولية للبحوث مؤخرا من أن حالة الغموض هذه "ورغبة طبقة أصحاب أعمال ترتهن بشدة للدولة في الحفاظ على الوضع القائم، يعرقلان قدرة الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة" للاقتصاد الجزائري المتأثر بشدة بتراجع أسعار النفط منذ 2014.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - مواطن الجمعة 18 يناير 2019 - 19:16
هداك شغلهم يارب انتخبوا قرد،وحنا مالنا
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44
2 - Aziz Canada الجمعة 18 يناير 2019 - 19:17
اهل مكة ادرى بامورها
ينتخب من جديد او لا ذلك شانهم.
ايحب التركيز على المغرب. اصلاح التعليم ..الصحة...الشغل
الصرامة مع الخجرمين قطاع الطرق والمحرمين الكبار من ناهبي اموال للشعب
لكي تتقدم البلاد والمجتمع
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30
3 - %%%%% الجمعة 18 يناير 2019 - 19:17
il est de meme au maroc ne vous en rejouissez pas .les memes tetes les meme partis .en quoi somme nous different
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17
4 - عبو الريح الجمعة 18 يناير 2019 - 19:17
هذه المرة يجب على الجزائريين تزويج بوتفليقة بشابة من بناتهم لا يتجاوز عمرها العشرين ثم يقومون باجبارها على الحمل منه عن طريق التلقيح و الاخصاب الصناعي و الحرص على التحوير الجيني ليكون ذكرا و يرث منصب ابوه في حالة ما اذا توفى هذا الاخير في عز الانتخابات ! هيا اسرعوا فليس لديكم الوقت الكثير!
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3
5 - ملاحظ الجمعة 18 يناير 2019 - 19:20
هل سيقوم بحملته الانتخابية المعهودة على قياس ’ قش بختا وفناجل مريم ’ . ام سيعين من يتكلم باسمه ؟ . ذلك ما سنعرفه في الايام القليلة المقبلة .
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2
6 - متت...........بع الجمعة 18 يناير 2019 - 19:22
لاحول ولا قوة الا بالله واش بوتفليقة عارف راسو فين كاين واش فالدنيا واش فالبرزخ واش فالاخرة هدشي كيءلم والله
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8
7 - Hamido الجمعة 18 يناير 2019 - 19:22
داك شأنهم فإن ارادوه رئيسا فلا نملك إلا أن نتمنى لهم كل الخير.
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20
8 - Hooollandddddddssss الجمعة 18 يناير 2019 - 19:23
الف مبرك بولاية تليها ولاية اخري
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12
9 - مع الأسف الجمعة 18 يناير 2019 - 19:25
مغ الأسف نعيش في عالم غريب وهنا لا أقصد الجارة الجزائر فقط بل كل الأنظمة العربية وبدئا ببلادنا، اصبحنا أضحوكة للعالم الذي يتطور ويتقدم في الحين ان نحن نتأخر بدون توقف.
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12
10 - Aisa الجمعة 18 يناير 2019 - 19:27
العسكر يريد ترشيح الرءيس بوتفليقة مرة اخرى وهو مريض لايسطيع الكلام هذا منكر
سنقول لاخواننا الجزاءريين اللهم اجعل لكم الصبر .
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2
11 - منطق العقل الجمعة 18 يناير 2019 - 19:27
لا منطق ولا عقلانية، إذا كنت لا تستطيع ان تكون معلما، سائقا، ممرضا، بائعا، مربيا، قاضيا، محاميا او طبيبا وأنت في هذه الحالة، فكيف يمكن لك ان تكون رئيسا او حاكما لدولة؟؟؟؟؟
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6
12 - Ayoub الجمعة 18 يناير 2019 - 19:31
Bien sur, la junte militaire le présente seul, mort vivant, et il doit gagner seul mort vivant, quel paradis pour les vieillards de l'enfer
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-1
13 - ابن المغرب معلم الجمعة 18 يناير 2019 - 19:33
انا كمغربي أتمنى الله يطول في عمر فخامة رئيس مجاهد بوتفليقة وندعو له لليفوز بالعهدة الخامسة للتطوير اقتصاد الجزائري وازدهار دولة شقيقة
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-2
14 - louardi dz الجمعة 18 يناير 2019 - 19:33
سواء اكان بوتفليقة او غيره من يتولى رئاسة الجمهورية فسياسة الجزائر و مبادئها لن تتغير و من حاول الخروج على عهد الشهداء فمصير بوضياف في انتضاره
الجزائر ليست بيد شخص واحد يكون بمثابة الالاه في الارض هو الامر و الناهي و لا من يعترض و لا من رقيب و لا حسيب الرئيس في الجزائر يعمل في اطار مبادئ الدولة و لا يستطيع تجاوزها
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-2
15 - yaaaaaaaaadris الجمعة 18 يناير 2019 - 19:33
وصل العرب لدرجة من الإنحطاط غاية في الفسق ، أضحكتم علينا العالم ، حتى جمهوريات الموز سبقتنا بسنوات ضوئية
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0
16 - الفائز بوتفليقة الجمعة 18 يناير 2019 - 19:34
الجنرالات الجزائر لقد واصفو من يكون في الانتخابات والفائز يجب عليهم أن يتقون الله بوتفليقة لن يتكلم وا لن يتحرك لو كان يتكلم لو قال لهم وا تركوووونيييي قربت نموت عدبتونييييي
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0
17 - مجرد راى الجمعة 18 يناير 2019 - 19:35
لوكان فعلا بوتفليقة يريد الخير لبلده وقد بلغ من الكبر والوهن عتيا لانسحب من الحكم بعد التمهيد لخلفه واقرار دستور ديمقراطى حقيقي يتضمن اليات حقيقية للقضاء على الفساد الدى ملا البر والبحر ولم يزد الا استفحالا خلال فترة حكمه
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1
18 - Algerien الجمعة 18 يناير 2019 - 19:37
soubahan ellah les élections en Algérie et les inquiétudes au Maroc
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1
19 - abdou الجمعة 18 يناير 2019 - 19:39
نحن ندعو إلى تطوير فكر وايمان الشعوب والتقدم المقترحات الشمولية وتبنيها رسميا من قبل الدولة ، لدينا اكراهات كثيرة ألا وهو بلورة هذه المقترحات لتتلاءم مع الضرفيى الوطنية والدولية وهي من الاستراتجية البناءة في اطارة سياسة القرب التي تكرس الديمقراطية التشاركية الشعبية لمواجهة مخاطر الاستياء الشعبي المتصاعد الذي هو رهين تبني وفق مقاربة حقوقية تنهل من فكر الامم
انشر هسبريس كلامي يساوي ذهبا
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-1
20 - Sam.. italy الجمعة 18 يناير 2019 - 19:44
سيفوز طبعا على الشعب ولكن لن ولم يغوز على الكرسي المتحرف ابدا اسف اخواننا الجزائريين ولبلداننا العربية اللتي تتشارككم نفس المستنقع والله المستعان . . .
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