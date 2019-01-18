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كُتّاب وآراء
إسرائيل تحقق في فضيحة "قضاة مقابل الجنس"
حققت وحدة (لاهاف 433) المختصة بقضايا الفساد في الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، مع قاضية في "محكمة الصلح"، بشبهة ضلوعها في الفضيحة التي تهز الجهاز القضائي بإسرائيل، هذه الأيام، والخاصة بتعيين "قضاة مقابل الجنس".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن "هذا ثاني تحقيق يتم مع القاضية"، بينما قررت المحكمة العليا، إخضاع القاضية، التي لم يتم ذكر اسمها، للإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام.
وأمس الخميس، حققت الشرطة الإسرائيلية ولأكثر من عشر ساعات مع رئيس نقابة المحامين المستقيل إيفي نافيه المشتبه فيه الرئيسي، في هذه القضية.
وقدّم نافيه، الخميس، استقالته من منصبه، بعد أن أحالته الشرطة الإسرائيلية إلى الحبس المنزلي إثر الاشتباه بتورطه في القضية.
وتشتبه الشرطة بإقامة "نافيه" علاقات جنسية مع قاضية ومع زوجة قاض، كرشوة لتعيين القاضيين في مناصب مهمة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، الخميس نقلا عن مصدر، قوله إن "نافيه" قد يكون أقام علاقات جنسية مع قاضية لتعيينها في محكمة صلح، ومع زوجة قاض لتعيينه في المحكمة المركزية، ومع محامية كانت تسعى لأن تصبح قاضية.