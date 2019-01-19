ألعاب رقمية تدرّ أكثر من مليار دولار على تركيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، عن ارتفاع صادرات البلاد من الألعاب الرقمية إلى مليار و50 مليون دولار سنة 2018.

وكشفت الوزيرة هذا المعطى خلال لقاء حول "صادرات تركيا من ألعاب الديجيتال والبرمجيات لعام 2018"، بمشاركة جمعية تطوير ألعاب الديجيتال ومجلس المصدرين الأتراك.

المسؤولة نفسها أوردت أن صادرات تركيا من هذه الألعاب، عام 2016، كانت 500 مليون دولار، لترتفع إلى مليار و50 مليون دولار في ظرف سنتين.

وأشارت الوزيرة إلى أن هدف تركيا أكبر من هذه الحصيلة المالية المسجلة حاليا، مبرزة أن حجم سوق الألعاب في تركيا يبلغ 750 مليون دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مصممي ومطوري الألعاب الرقمية في تركيا، تانصو كندیرلي، إن "إقامة استثمارات استراتيجية ذكية في مجال الألعاب الرقمية من شأنه رفع قيمة الصادرات التركية في هذا القطاع إلى 15 مليار دولار في غضون 10 سنوات".

وأضاف كندیرلي أن قيمة سوق الألعاب الرقمية في العالم تجاوزت عتبة الـ 110 ملايير دولار أمريكي، فيما تتراوح قيمة الصادرات التركية من الألعاب الرقمية ما بين 750 مليونا ومليار دولار سنويا".