24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:43
|16:25
|18:49
|20:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العيون .. نقاش مغربي فرنسي لتطوير التعليم
- مانع العتيبة يتسلّم دكتوراه فخرية هنديّة في مراكش
- الحالة الجوية .. أمطار وثلوج وانخفاض درجات الحرارة في المملكة
- حركة طالبان تقتل مسؤولا في مخابرات أفغانستان
- فقدان 96 جزائريا في رحلات هجرة غير شرعية
حين قال القذافي: الجيش الليبي رهن إشارة المغرب لتحرير الصحراء (5.00)
ساكنة سطات تنتظر تأهيل أكبر تجمّع سكني في "عاصمة الشاوية" (5.00)
الجناح المغربي يجذب الأنظار في معرض "الأسبوع الأخضر" ببرلين (5.00)
- مبروكي: ستر الذكر للأنثى "وهم" .. والمرأة جديرة بالزواج بعدة رجال - (198)
- احتفاء ماسياس بـ"عيد الحب" في المغرب يُغضب مناهضي التطبيع - (75)
- حين قال القذافي: الجيش الليبي رهن إشارة المغرب لتحرير الصحراء - (72)
- محاكمة رمزية: الإعدام عقوبة لا إنسانية وحشية - (57)
- القُبَل خيانة زوجية.. حكم قضائي يثير الجدل بين صفوف المغاربة - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ألعاب رقمية تدرّ أكثر من مليار دولار على تركيا
أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، عن ارتفاع صادرات البلاد من الألعاب الرقمية إلى مليار و50 مليون دولار سنة 2018.
وكشفت الوزيرة هذا المعطى خلال لقاء حول "صادرات تركيا من ألعاب الديجيتال والبرمجيات لعام 2018"، بمشاركة جمعية تطوير ألعاب الديجيتال ومجلس المصدرين الأتراك.
المسؤولة نفسها أوردت أن صادرات تركيا من هذه الألعاب، عام 2016، كانت 500 مليون دولار، لترتفع إلى مليار و50 مليون دولار في ظرف سنتين.
وأشارت الوزيرة إلى أن هدف تركيا أكبر من هذه الحصيلة المالية المسجلة حاليا، مبرزة أن حجم سوق الألعاب في تركيا يبلغ 750 مليون دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مصممي ومطوري الألعاب الرقمية في تركيا، تانصو كندیرلي، إن "إقامة استثمارات استراتيجية ذكية في مجال الألعاب الرقمية من شأنه رفع قيمة الصادرات التركية في هذا القطاع إلى 15 مليار دولار في غضون 10 سنوات".
وأضاف كندیرلي أن قيمة سوق الألعاب الرقمية في العالم تجاوزت عتبة الـ 110 ملايير دولار أمريكي، فيما تتراوح قيمة الصادرات التركية من الألعاب الرقمية ما بين 750 مليونا ومليار دولار سنويا".