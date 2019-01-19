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الرئيسية | خارج الحدود | حركة طالبان تقتل مسؤولا في مخابرات أفغانستان

حركة طالبان تقتل مسؤولا في مخابرات أفغانستان

حركة طالبان تقتل مسؤولا في مخابرات أفغانستان
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 19 يناير 2019 - 12:45

قتل مسلحو طالبان أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات الأفغانية، عندما اقتحموا حفل زفاف في إقليم هلمند، بجنوب البلاد، اليوم السبت.

وقال عضو المجلس المحلي أحاد سلطانزاي إن ثلاثة مدنيين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في مقاطعة ناد علي. وأضاف أن المسلحين أحتجزوا ستة شرطيين على الأقل كرهائن.

وأكد المتحدث باسم الحاكم الإقليمي، عمر زواق، وقوع الحادث مع رفض تحديد هوية المسؤول الاستخباراتي الذي قتل.

ولايزال إقليم هلمند أحد معاقل طالبان في الحرب الدائرة في البلاد منذ 17 عاما. ومنذ أعلنت طالبان شن "هجوم الربيع"، في أبريل الماضي، حول المسلحون جهودهم باتجاه عمليات قتل محددة.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن "الجماعة تولي اهتماما كبيرا للعمليات التي تدمر محور العدو بأقل عدد من الموارد البشرية والمالية"، وفق تعبيره.

وفي يونيو الماضي لقي عزيز الله كروان، الذي كان يقود القوات الخاصة الافغانية في إٌقليم باكتيكا بجنوب البلاد، حتفه في حديقة ترفيهية بكابول عقب إطلاق نار، وأعلنت طالبان المسؤولية عن ما جرى حينها.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - جواد ابير السبت 19 يناير 2019 - 13:21
ما الذي قدمته حركة طالبان وغيرها من الحركات للإسلام والمسلمين وقضاياهم المصيرية وهل كان نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم هكذا
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