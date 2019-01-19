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كُتّاب وآراء
فقدان 96 جزائريا في رحلات هجرة غير شرعية
كشف وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، اليوم السبت، أن 96 جزائريا فقدوا خلال رحلات هجرة غير شرعية العام الماضي.
وأفاد بدوي، خلال اشرافه على انطلاق المنتدى الوطني حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بانتشال 119 جثة تعود لأشخاص حاولوا الهجرة غير الشرعية العام الماضي، وأن هؤلاء الضحايا "أغلبهم لم ينطلقوا من الجزائر".
واشار وزير الداخلية الجزائري إلى تقديم 344 شخصا أمام القضاء في عام 2018 بتهمة تهريب البشر، 24 منهم أدينوا بالسجن النافذ.
كما شدد المسؤول على أن استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية يحتم استنهاض العزائم، داعيا إلى تفسير الوضع والبحث عن آليات تطور هذه الظاهرة، ومعالجتها بكافة السبل.