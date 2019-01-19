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الرئيسية | خارج الحدود | فقدان 96 جزائريا في رحلات هجرة غير شرعية

فقدان 96 جزائريا في رحلات هجرة غير شرعية

فقدان 96 جزائريا في رحلات هجرة غير شرعية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 19 يناير 2019 - 20:55

كشف وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، اليوم السبت، أن 96 جزائريا فقدوا خلال رحلات هجرة غير شرعية العام الماضي.

وأفاد بدوي، خلال اشرافه على انطلاق المنتدى الوطني حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بانتشال 119 جثة تعود لأشخاص حاولوا الهجرة غير الشرعية العام الماضي، وأن هؤلاء الضحايا "أغلبهم لم ينطلقوا من الجزائر".

واشار وزير الداخلية الجزائري إلى تقديم 344 شخصا أمام القضاء في عام 2018 بتهمة تهريب البشر، 24 منهم أدينوا بالسجن النافذ.

كما شدد المسؤول على أن استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية يحتم استنهاض العزائم، داعيا إلى تفسير الوضع والبحث عن آليات تطور هذه الظاهرة، ومعالجتها بكافة السبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Rachid السبت 19 يناير 2019 - 21:05
الحل واضح السي الوزير، اعطوا المواطنين حقوقهم من ثروات البلاد الهائلة، جنيرالات ومسؤولون يملكون حسابات بنكية بالملايير في سويسرا وشريحة مهمة من الشعب سئمت الاوضاع وتختار خطر الموت عن البقاء في يلادها.
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11
2 - الصحراء المغربية ... السبت 19 يناير 2019 - 21:14
بالرحمة والمغفرة ندعوا لهم ولذويهم الصبر والسلوان ... اموال الشعب الجزائري تذهب إلى البوزبال عوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للنهوض بمستوى العيش . عاش المغرب من طنجة _ لكويرة ... المغرب اكثر تنمية بلا بترول بلا غاز
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10
3 - بطراوي السبت 19 يناير 2019 - 21:17
المئات يموتون في قوارب الموت يا فخامته وانت تمتع مع جنرالاتك الطواغيت
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11
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