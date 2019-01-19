إصابة فلسطينيين في مواجهة قوات إسرائيل بالقدس

هسبريس ـ مُتابعة

أصيب أربعة فلسطينيين، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات إسرائيلية شارع العين في بلدة سلوان بالقدس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، ضمن بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن "مجموعة من المستوطنين شتموا شبانا وفتية كانوا يجلسون في شارع العين بالبلدة، وحصلت مشادات كلامية بينهم".

وأضاف المصدر أن ما جرى تبعه اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة وإطلاق قنابل صوتية وأعيرة مطاطية، مستهدفة الشبان المتواجدين هناك، ونتيجة لذلك أصيب أربعة شبان بشظايا متطايرة.