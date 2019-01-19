مسلحون يقتلون راهبين بوذيين في جنوب تايلاند

هسبريس ـ مُتابعة

قتل مسلحون مجهولون اثنين من الرهبان البوذيين بالرصاص، وأصابوا اثنين آخرين، في هجوم على معبد في جنوب تايلاند، ذي الأغلبية المسلمة، في أول حادث يسفر عن مقتل رهبان بوذيين منذ أكثر من ثلاثة أعوام في المنطقة المضطربة.

وقالت الشرطة إن رئيس المعبد ونائبه قتلا عندما اقتحم ستة أشخاص على الأقل، يعتقد انهم تخفوا في أزياء قوة أمن حكومية، معبد "راتانوباب" في إقليم "ناراثيوات"، وفتحوا النار على الحاضرين.

وندد رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا ورجال دين بالهجوم الذي وقع في إقليم تقطنه أغلبية من الملايو، والذي يشهد تمردا طويل الأمد ضد الحكومة التايلاندية. بينما كشفت الشرطة أن الجناة مازالوا طلقاء.

وقال مكتب شيخ الإسلام، الذي يمثل الأقلية المسلمة في تايلاند، في بيان: "نحث مرتكبي العنف في الأقاليم الحدودية الجنوبية، من جميع الأطراف، على الامتناع عن قتل الأبرياء ورجال الدين".