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الرئيسية | خارج الحدود | مسلحون يقتلون راهبين بوذيين في جنوب تايلاند

مسلحون يقتلون راهبين بوذيين في جنوب تايلاند

مسلحون يقتلون راهبين بوذيين في جنوب تايلاند
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 19 يناير 2019 - 18:50

قتل مسلحون مجهولون اثنين من الرهبان البوذيين بالرصاص، وأصابوا اثنين آخرين، في هجوم على معبد في جنوب تايلاند، ذي الأغلبية المسلمة، في أول حادث يسفر عن مقتل رهبان بوذيين منذ أكثر من ثلاثة أعوام في المنطقة المضطربة.

وقالت الشرطة إن رئيس المعبد ونائبه قتلا عندما اقتحم ستة أشخاص على الأقل، يعتقد انهم تخفوا في أزياء قوة أمن حكومية، معبد "راتانوباب" في إقليم "ناراثيوات"، وفتحوا النار على الحاضرين.

وندد رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا ورجال دين بالهجوم الذي وقع في إقليم تقطنه أغلبية من الملايو، والذي يشهد تمردا طويل الأمد ضد الحكومة التايلاندية. بينما كشفت الشرطة أن الجناة مازالوا طلقاء.

وقال مكتب شيخ الإسلام، الذي يمثل الأقلية المسلمة في تايلاند، في بيان: "نحث مرتكبي العنف في الأقاليم الحدودية الجنوبية، من جميع الأطراف، على الامتناع عن قتل الأبرياء ورجال الدين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Adil السبت 19 يناير 2019 - 19:13
البوذيين قتلوا مئات الألاف من المسلمين في الروهنكا والإعلام لا يعطي أهمية في الموضوع لأن القتلى من المسلمين
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11
2 - النرويجي الأسمر السبت 19 يناير 2019 - 19:20
لا حول و لا قوة إلا بالله.
الدين و السياسة أداتان، في يد قوى تعمل في الظلام و تستفيد من الصراع، للتحكم في المتعصبين و الجهلة و الأغبياء من أجل القتل بإسم الله أو بإسم الإيديولوجيا.
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