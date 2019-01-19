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كُتّاب وآراء
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رئيس جزر القمر: قتل خاشقجي شأن داخلي سعودي
السبت 19 يناير 2019 - 15:40
وصف رئيس جزر القمر، غزالي عثمان، قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بانه "شأن داخلي سعودي"، مثيرا جدلا في بلده وغضب صحافيين في الأرخبيل.
غزالي عثمان، في تصريحات نشرتها الصحف المحلية، قال: "قتل سعودي في قنصلية السعودية؟ ما المشكلة؟ (...) إنه شأن داخلي".
وأضاف الرئيس: "كل يوم يموت مئات إن لم أقل آلاف الأشخاص في العالم، خصوصا في فلسطين، ولا أحد يقول أي كلمة"، معتبرا أن "الضجة التي أثارها قتل خاشقجي، في جميع أنحاء العالم، وراءها سوء نية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - fouad السبت 19 يناير 2019 - 15:58
لسنا في حاجة لنسمع ما يقوله هؤلاء المدفوعي الأجر. لان حق الفرد في الحياة شأن كل الانسانية اما السعودية فهي معروفة في مجال حقوق الإنسان. وترتيبها العالمي خبر دليل على ذلك
2 - wood السبت 19 يناير 2019 - 16:12
مما لا شك فيه أن قتل خاشقجي هو شأن داخلي سعودي ، و مواقف الدول و الأفراد و الجماعات تجاه هذا العمل الوحشي و المقيت و الذي لا يمت لا الإنسانية و لا للاعراف بصلة هي أيضا شأن داخلي ، فالذي يتعامل مع القتلة و الذين أيديهم ملطخة بالدماء لا يمكن إعتباره إلا واحد منهم ، فهذا الرئيس القمري قبض المال ليقنع الأخرين أن هذه الامور عادية و يجب تجاوزها لان هناك جرائم سابقة تم تجاوزها إذن لماذا لا نضيف هذه الجريمة إلى لائحة الجرائم التي تم نسيانها و التغاضي عنها ، و هذا منطق مغلوط و غير مقبول لان النظام السعودي له ماضي و باع طويل في خرق حقوق الإنسان أخرها حرب اليمن التي أرتكبت فيها السعودية عدة جرائم حرب ، أما قتل شخص بريء بالغدر لا يمثل أي تهديد لأحد فقط يعبر عن رأيه و تقطيعه داخل سفارة بلاده قصدها من أجل مصالح تخصه فهي سابقة في التاريخ !!!
3 - محمد الزموري السبت 19 يناير 2019 - 16:18
إذن هذا تبرير للقتل يا فخامة الرئيس إنه شأن داخلي وماذا لو كان هذا الشخص هو أحد أقاربك إبنك أخوك هل سنسمع منك نفس الكلام أم سيتغير الخطاب إذا كنت غير قادر على قول كلمة الحق فلا تصفق للباطل نحن نعرف أنك تعيش على المساعدات السعودية وبعض دول الخليج لكنهم ليسوا إلا سبب مسخرين من لدن رب الأسباب ولو التزمت الصمت لكان أفضل لك بكثير سكت دهرا وتكلم باطلا لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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