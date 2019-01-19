رئيس جزر القمر: قتل خاشقجي شأن داخلي سعودي

هسبريس ـ مُتابعة

وصف رئيس جزر القمر، غزالي عثمان، قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بانه "شأن داخلي سعودي"، مثيرا جدلا في بلده وغضب صحافيين في الأرخبيل.

غزالي عثمان، في تصريحات نشرتها الصحف المحلية، قال: "قتل سعودي في قنصلية السعودية؟ ما المشكلة؟ (...) إنه شأن داخلي".

وأضاف الرئيس: "كل يوم يموت مئات إن لم أقل آلاف الأشخاص في العالم، خصوصا في فلسطين، ولا أحد يقول أي كلمة"، معتبرا أن "الضجة التي أثارها قتل خاشقجي، في جميع أنحاء العالم، وراءها سوء نية".