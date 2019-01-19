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الرئيسية | خارج الحدود | اتحاد الشغل التونسي يتشبث بالإضراب لزيادة الأجور

اتحاد الشغل التونسي يتشبث بالإضراب لزيادة الأجور

اتحاد الشغل التونسي يتشبث بالإضراب لزيادة الأجور
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 19 يناير 2019 - 16:44

دعا الاتحاد التونسي للشغل، اليوم السبت، الى إضراب وطني جديد يستمر يومين، الشهر المقبل، للضغط على الحكومة لرفع أجور مئات آلاف الموظفين.

وشن الاتحاد اضرابا عاما، يوم الخميس الماضي، شُلت خلاله حركة النقل الجوي والبري، وتوقفت أغلب الخدمات، بينما تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة تونس وعدة مدن.‬

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