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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا .. احتجاجات "السترات الصفراء" مستمرة

فرنسا .. احتجاجات "السترات الصفراء" مستمرة

فرنسا .. احتجاجات "السترات الصفراء" مستمرة
هسبريس ـ رويترز
السبت 19 يناير 2019 - 14:35

احتشد محتجو "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، في عاشر أسبوع على التوالي للتظاهر ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبدأ المحتجون في الاحتشاد بمحاذاة "شارع شانزليزي" الشهير، وقرب مقر البرلمان و"برج إيفل"، وسط "عاصمة الأنوار".

وانطلقت الاحتجاجات في منتصف نونبر بسبب ارتفاع الضرائب على الوقود، التي ألغيت نتيجة للتظاهرات التي تحولت، منذ ذلك الحين، إلى احتجاجات ضد الحكومة بشكل عام.

وتسببت الاحتجاجات، خلال شهر دجنبر، في وقوع أسوأ أعمال العنف التي شهدتها باريس منذ عقود، إذ أحرقت إطارات السيارات وألحقت أضرار بمتاجر ومقرات شركات.

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