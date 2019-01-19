برلمان اليونان يحسم الجدل بخصوص اسم مقدونيا

هسبريس ـ مُتابعة

أحالت الحكومة اليونانية نحو البرلمان الاتفاق حول تغيير اسم جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، لتصبح مقدونيا الشمالية، وتبدأ بذلك العملية النهائية للتصديق على الاتفاق.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس البرلمان، بعد غد الاثنين، لوضع جدول زمني لجلسات لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية اللتين ستبحثان النص قبل الحوار النهائي المقرر أواخر الأسبوع.

وكان برلمان إسكوبية قد أقر، في 11 يناير الجاري، التعديلات التي تم إدخالها على دستور البلاد، من أجل تغيير اسم الدولة، لتترك بذلك الخطوة الأخيرة من هذه العملية لليونان من أجل تمرير الاتفاق الذي سيفتح المقدونيا الشمالية أبواب حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكذلك المفاوضات من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن السواد الأعظم من المعارضة في البرلمان اليوناني يرفضون هذا الاتفاق، تثق حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي أليكسيس تسيبراس في حصول النص على دعم أغلبية مطلقة في المجلس.

يشار إلى أن هذه الأزمة بدأت على خلفية رفض أثينا لانضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبي والناتو، بسبب اسم "مقدونيا" الذي تستخدمه اليونان لإقليم داخل أراضيها، وتطالب البلد المجاور بتغيير تسمية دولتها تجنبا للخلط بين المنطقتين المتجاورتين.