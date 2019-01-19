24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2518:4920:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. اتحاد الشغل التونسي يتشبث بالإضراب لزيادة الأجور (5.00)

  2. "الروكي" يبحث عن السعادة وسط "حطام الذاكرة" (5.00)

  3. حين قال القذافي: الجيش الليبي رهن إشارة المغرب لتحرير الصحراء (5.00)

  4. ساكنة سطات تنتظر تأهيل أكبر تجمّع سكني في "عاصمة الشاوية" (5.00)

  5. الجناح المغربي يجذب الأنظار في معرض "الأسبوع الأخضر" ببرلين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | برلمان اليونان يحسم الجدل بخصوص اسم مقدونيا

برلمان اليونان يحسم الجدل بخصوص اسم مقدونيا

برلمان اليونان يحسم الجدل بخصوص اسم مقدونيا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 19 يناير 2019 - 19:33

أحالت الحكومة اليونانية نحو البرلمان الاتفاق حول تغيير اسم جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، لتصبح مقدونيا الشمالية، وتبدأ بذلك العملية النهائية للتصديق على الاتفاق.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس البرلمان، بعد غد الاثنين، لوضع جدول زمني لجلسات لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية اللتين ستبحثان النص قبل الحوار النهائي المقرر أواخر الأسبوع.

وكان برلمان إسكوبية قد أقر، في 11 يناير الجاري، التعديلات التي تم إدخالها على دستور البلاد، من أجل تغيير اسم الدولة، لتترك بذلك الخطوة الأخيرة من هذه العملية لليونان من أجل تمرير الاتفاق الذي سيفتح المقدونيا الشمالية أبواب حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكذلك المفاوضات من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن السواد الأعظم من المعارضة في البرلمان اليوناني يرفضون هذا الاتفاق، تثق حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي أليكسيس تسيبراس في حصول النص على دعم أغلبية مطلقة في المجلس.

يشار إلى أن هذه الأزمة بدأت على خلفية رفض أثينا لانضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبي والناتو، بسبب اسم "مقدونيا" الذي تستخدمه اليونان لإقليم داخل أراضيها، وتطالب البلد المجاور بتغيير تسمية دولتها تجنبا للخلط بين المنطقتين المتجاورتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.