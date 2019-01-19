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الرئيسية | خارج الحدود | استقالة "دون إبداء أسباب" لحكومة بوركينافاسو

استقالة "دون إبداء أسباب" لحكومة بوركينافاسو

استقالة "دون إبداء أسباب" لحكومة بوركينافاسو
هسبريس - د.ب.أ
السبت 19 يناير 2019 - 17:42

استقالت الحكومة في بوركينافاسو على نحو مفاجئ، بدون إبداء اسباب.

ووجه الرئيس روش كابوري الشكر لرئيس الوزراء بول كابا تييبا ووزرائه على خدماتهم، حسب ما أعلن مكتب رئيس الدولة، ولم يتم تقديم أسباب لاستقالة الحكومة.

وأصبحت الهجمات، التي يزعم أنها من تنفيذ متطرفين، متكررة على نحو متزايد في بوركينافاسو. والأسبوع الماضي جرى خطف أحد عمال المناجم الكنديين بالقرب من حدود النيجر، وقتل بعد فترة قصيرة.

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